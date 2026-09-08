To Ιράν κατέσχεσε αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν σήμερα ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στο Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν σήμερα ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στο Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί «κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (...)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το υποβρύχιο χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και ανίχνευση ναρκών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ