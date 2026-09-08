Ρούτε: Οι σύμμαχοι πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την Ουκρανία

«Τα κράτη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, δεν έχουμε άλλη επιλογή», δήλωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των υπουργών Άμυνας των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενισχύσουν την υποστήριξη τους προς τη χώρα που μάχεται εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Τα κράτη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες, δεν έχουμε άλλη επιλογή», δήλωσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των υπουργών Άμυνας των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Η συλλογική μας υποστήριξη θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί τώρα σε όλα τα μέτωπα και να υπερασπιστεί τον εαυτό της στον αέρα», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Η Ουκρανία θα προμηθευθεί περίπου 1.000 πυραύλους Patriot από τους συμμάχους

Η Ουκρανία συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια περίπου 1.000 πυραύλων για τα αμερικανικής σχεδίασης συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot με τη βοήθεια των συμμάχων της και μέσω δανείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Κιέβου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ο Γιεβχένι Χμάρα ανέφερε επίσης ότι η πλειοψηφία των πυραύλων θα αποσταλεί μόνο τα επόμενα χρόνια και ζήτησε πιο επείγουσα βοήθεια.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας προέτρεψε επίσης τους συμμάχους του Κιέβου να επιταχύνουν την οικονομική τους στήριξη προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας του, ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ζητώντας να ληφθεί απόφαση έως τον Νοέμβριο.

«Το σχέδιο είναι τόσο καλό όσο οι πόροι που διαθέτουμε για την υλοποίησή του, και οι οικονομικές αποφάσεις απαιτούνται ήδη από σήμερα», δήλωσε μέσω μεταφραστή κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ