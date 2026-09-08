Βρετανία: Το υψηλότερο κόστος δανεισμού από το 1998 μετά το sell off στα ομόλογα

Η Βρετανία κατέβαλε το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε πώληση ομολόγων τουλάχιστον από το 1998. Πώλησε ομόλογα ύψους 4,25 δισ. λιρών με λήξη τον Ιανουάριο του 2056.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέβαλε το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε πώληση ομολόγων τουλάχιστον από το 1998, αφού η παγκόσμια πτώση των τίτλων προκάλεσε ραγδαία άνοδο των αποδόσεων και άσκησε πίεση στα οικονομικά της κυβέρνησης ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού τον επόμενο μήνα.

Η χώρα πούλησε ομόλογα ύψους 4,25 δισ. λιρών με λήξη τον Ιανουάριο του 2056, με επιτόκιο 5,82%, το υψηλότερο επιτόκιο που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε πώληση κρατικών ομολόγων από την ίδρυση του Debt Management Office, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω ενός παγκόσμιου κύματος πωλήσεων στην αγορά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανησυχίες για ένα πληθωριστικό σοκ από την ενέργεια, τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και ο αντίκτυπος των μεγάλων εκδόσεων εταιρικού χρέους από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την Τρίτη, η Amazon.com Inc. προσέλαβε τράπεζες για την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε στερλίνες.

Η νέα έκδοση αποτελεί συμπληρωματική πώληση ομολόγων ύψους 5,9 δισ. λιρών, τα οποία είχαν αρχικά διατεθεί τον Μάιο του 2025 με απόδοση 5,405%, επίπεδο που αποτελούσε τότε ρεκόρ για κοινοπρακτική έκδοση. Οι προσφορές για τη νέα έκδοση ξεπέρασαν τις 85 δισ. λίρες, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, έναντι 73 δισ. λιρών κατά την αρχική πώληση.

Η απόδοση των υφιστάμενων 30ετών ομολόγων διαμορφώθηκε την Τρίτη στο 5,81%, αφού την περασμένη εβδομάδα είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1998.

Το αυξημένο κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά ενόψει του προϋπολογισμού του επόμενου μήνα. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι το περιθώριο οικονομικής ευελιξίας της κυβέρνησης βάσει των δημοσιονομικών κανόνων έχει περιοριστεί στο μισό από την άνοιξη, από 23,6 δισ. λίρες, λόγω της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων.

Στην πρώτη σημαντική ομιλία του ως υπουργός Οικονομικών, ο Τζον Χίλι δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Ηνωμένου Βασιλείου στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Η δημοσιονομική πειθαρχία, όπως ανέφερε, «στηρίζει κάθε υπόσχεση που κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Το καθαρό δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί από περίπου 85% το οικονομικό έτος 2019-20 σε λίγο πάνω από 94% στα τέλη Ιουλίου, το υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1960. Οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους ανήλθαν σε περίπου 106 δισ. λίρες το 2024-25 και προβλέπεται να ξεπεράσουν τις 137 δισ. λίρες έως το 2030-31.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού δεν αφορά μόνο τη Βρετανία. Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ πούλησαν 30ετή ομόλογα με το υψηλότερο επιτόκιο από το 2001, ενώ η Γερμανία κατέβαλε το υψηλότερο κόστος από το 2011 σε κοινοπρακτική έκδοση. Την περασμένη εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο πούλησε επίσης 900 εκατ. λίρες σε 25ετή ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, με απόδοση 2,496%.