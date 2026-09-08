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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κανδήλι Μεγάρων

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κανδήλι Μεγάρων
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση 18.49

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 σε δασική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επιπλέον, συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας ενώ έχει κινητοποιηθεί το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Φωτιά τώρα
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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