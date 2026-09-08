Ρωμανός: Στον πυρήνα της πολιτικής μας η στήριξη των νοικοκυριών

Σε μία εκτενή ανασκόπηση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος προχώρησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός

Σε μία εκτενή ανασκόπηση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος προχώρησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, υπογραμμίζοντας τον συνεκτικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται από το 2019 έως σήμερα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ρωμανός, στην αιχμή της ατζέντας βρίσκεται η θέσπιση του «κουμπαρά» για τα παιδιά, σε συνδυασμό με τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση των νοικοκυριών.

«Ο πολυσυζητημένος κουμπαράς είναι μία ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση για τη στήριξη της οικογένειας. Μαζί με τον μηδενισμό φόρου μέχρι 20.000 ευρώ στους τρίτεκνους και την αύξηση του επιδόματος γέννησης για κάθε (επιπλέον) παιδί στους πολύτεκνους που αποτελούν σημαντικά μέτρα στην ίδια κατεύθυνση», σημειώνει ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα, κάνει ειδική αναφορά στη σταδιακή αποτύπωση των φορολογικών ελαφρύνσεων στο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, συνδέοντάς τις με τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε στην περσινή ΔΕΘ και έγινε πράξη. Οι μισθωτοί έχουν ήδη δει τις αυξήσεις στους μισθούς τους από τους μειωμένους φόρους εισοδήματος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τις αντίστοιχες αυξήσεις εισοδήματος την άνοιξη που θα καταθέσουν τη φορολογική τους δήλωση. Μια φορολογική μεταρρύθμιση, θυμίζω, που είχε επίσης στο επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και προέβλεπε μεγαλύτερη μείωση φόρου για κάθε παιδί. Ενώ και το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μειώνοντας περαιτέρω την ετήσια φορολογική επιβάρυνση για τις οικογένειες».

Ο κ. Ρωμανός τονίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, αλλά εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό: «Και όλα αυτά δεν ήρθαν αποσπασματικά. Είναι κομμάτια ενός συνεκτικού σχεδίου που ξεδιπλώνεται από το 2019 και έχει στο επίκεντρο την ελληνική οικογένεια και τη στήριξή της».

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αναλυτικά τον οδικό χάρτη των μέτρων που θεσπίστηκαν τα τελευταία επτά χρόνια:

Επίδομα γέννησης & έκτακτες ενισχύσεις: «Το 2020 θεσπίστηκε επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Από το 2024, το ποσό αυτό αυξήθηκε κλιμακωτά από 2.400 ευρώ έως 3.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια», αναφέρει, ενώ υπενθυμίζει και την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες κατά τη θερινή περίοδο.

Στήριξη μητρότητας & εργαζομένων γονέων: Ειδική μνεία γίνεται στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας για εννέα μήνες σε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες, εξισώνοντας τις παροχές με εκείνες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην αύξηση του επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους με τέκνα (από 50 ευρώ σε 70 ευρώ για ένα παιδί, και από 70 ευρώ σε 120 ευρώ για δύο παιδιά).

Μειώσεις ΦΠΑ & θεσμικές άδειες: Αναφέρεται η υπαγωγή βασικών βρεφικών ειδών (πάνες, γάλα, καθίσματα αυτοκινήτου) στον χαμηλό (13%) και υπερμειωμένο (6%) συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και η θέσπιση της πληρωμένης γονικής άδειας δύο μηνών και για τους δύο γονείς μέσω ΔΥΠΑ, παράλληλα με την άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ' αποδοχών.

Κοινωνικές δομές & εκπαίδευση: Ο κ. Ρωμανός υπογραμμίζει την εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», τη διεύρυνση των vouchers για δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ με αυξημένη χρηματοδότηση, καθώς και την επέκταση του ωραρίου στα ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία έως τις 17:30.

Στεγαστική πολιτική: Στον τομέα της στέγης, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του προγράμματος «Σπίτι Μου» για τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων σε νέους, με τον κ. Ρωμανό να επισημαίνει ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται περαιτέρω με την αξιοποίηση 2 δισ. ευρώ για το «Σπίτι Μου 3».

Καταλήγοντας, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού σημειώνει ότι «η στήριξη της οικογένειας είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας μας και υπηρετείται από την Κυβέρνηση με συνέπεια, σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα».