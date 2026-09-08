BriQ Properties: Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη το 1ο εξάμηνο - Προσωρινό καθαρό μέρισμα 0,10€/μτχ

Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη Α’ εξαμήνου 2026 και διανομή προσωρινού μερίσματος αποφάσισε η διοίκηση της BriQ Properties.

Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη Α’ εξαμήνου 2026 και διανομή προσωρινού μερίσματος αποφάσισε η διοίκηση της BriQ Properties. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους καθαρού ποσού € 0,10 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού € 4,8 εκ., αυξημένο κατά 25% ανά μετοχή έναντι του προσωρινού μερίσματος της αντίστοιχης περσινής περιόδου (€ 0,08 / μετοχή).

Η διανομή του μερίσματος θα γίνει μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028) όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Απριλίου 2025, δίνοντας τη δυνατότητα στους μετόχους, εάν επιθυμούν, να επανεπενδύσουν σε νέες μετοχές της Εταιρείας το ποσό του μερίσματος που τους αναλογεί, εν όλω ή εν μέρει. Η διανομή του μερίσματος προγραμματίζεται να γίνει την Πέμπτη 26.11.2026, οπότε θα εισαχθούν ταυτόχρονα προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Την 30η Ιουνίου 2026, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 52 ακίνητα εύλογης αξίας € 296 εκ., βάσει των αποτιμήσεων της 30.06.2026, έναντι 51 ακινήτων

αξίας € 282 εκ. την 31.12.2025. Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου στις 30.06.2026 αναλύεται σε logistics 35%, γραφεία 26%, καταστήματα 23%, ξενοδοχεία 14% και λοιπές χρήσεις 2%. Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους € 7,2 εκ. που περιλαμβάνουν:

την αγορά οικοπέδου 10.555 τ.μ. στη Μεταμόρφωση Αττικής έναντι € 3,6 εκ. (περιλαμβάνει έξοδα κτήσης € 96 χιλ.), με στόχο την ανάπτυξη νέου βιομηχανικού κτιρίου υψηλών προδιαγραφών, επιφάνειας 4.180 τ.μ. Για την ανάπτυξη η Εταιρεία θα επενδύσει επιπλέον € 3,4 εκ. την περίοδο 2027-2028 ενώ έχει ήδη υπογράψει 25ετές μισθωτήριο συμβόλαιο με εταιρεία στον τομέα των τροφίμων με μικτή απόδοση 7,5%. Η παράδοση του κτιρίου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2028.

την ολοκλήρωση της κατασκευής του AENORA Offices, 2.393,40 τ.μ., με προδιαγραφές πιστοποίησης LEED Gold επί της Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα Αττικής και

την έναρξη κατασκευής του 3ου κτιρίου αποθηκών και διανομής (ΚΑΔ3) συνολικής επιφανείας 7.828,81 τ.μ. στο Logistics Park Ασπροπύργου, για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί 10ετές μισθωτήριο. Η παράδοση του ΚΑΔ 3 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2027.

Επιπλέον, τον Απρίλιο 2026 παραδόθηκε στη μισθώτρια το ακίνητο επί της Δ. Γούναρη 3 στον Πειραιά, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί με δαπάνες της σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 45 δωματίων με την επωνυμία «The Modernist Piraeus». Το ξενοδοχείο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο του 2027.\ Η Εταιρεία παρουσίασε αυξημένα κέρδη στο Α’ εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πιο αναλυτικά: