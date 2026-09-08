Χρηματιστήριο: Έκανε το 4 στα 4 με συγκρατημένο τζίρο

Σε θετικό έδαφος για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ολοκλήρωσε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με στήριξη από τις μετοχές των διυλιστηρίων και της Coca-Cola.

Σε θετικό έδαφος για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση ολοκλήρωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με στήριξη από τις μετοχές των διυλιστηρίων και της Coca-Cola. Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση τις 2.700 μονάδες σε επίπεδο κλεισίματος, ολοκληρώνοντας σήμερα στις 2.706,65 μονάδες με άνοδο 0,15%.

Στη διάρκεια των συναλλαγών ο ΓΔ υποχώρησε στιγμιαία έως τις 2.699,20 μονάδες, αλλά ανέκτησε γρήγορα τις 2.700 και κινήθηκε στη συνέχεια έως τις 2.721,80 μονάδες. Η εικόνα των τελευταίων τριών συνεδριάσεων ενισχύει έτσι τη σημασία της περιοχής των 2.700 μονάδων, η οποία δοκιμάζεται πλέον ως στήριξη, μετά τη διάσπασή της την περασμένη Παρασκευή.

Κατά τα άλλα, το κλίμα στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να υπαγορεύεται από την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Tο Brent συνέχισε την ανοδική του πορεία, φθάνοντας σήμερα πάνω και από τα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ την αβεβαιότητα εντείνουν οι επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Το πετρέλαιο παραμένει βασικός εξωτερικός κίνδυνος για τις αγορές. Η Saxo Bank προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει την τιμή πάνω από τα 100 δολάρια. Από την πλευρά της, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης και επαναλειτουργίας των Στενών, η ABN AMRO προβλέπει αρχικά απότομη πτώση στα 70-75 δολάρια, αλλά στη συνέχεια ανάκαμψη προς τα 85 δολάρια στο τέλος του 2026, λόγω της στενότητας στην προσφορά, των χαμηλών αποθεμάτων και της αυξημένης ζήτησης από τα διυλιστήρια. Στα 85 δολάρια τοποθετεί το Brent τον Δεκέμβριο και η UBS, επισημαίνοντας πάντως ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί αν αναζωπυρωθεί η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,0,33%, ενώ πτωτικά κινούνταν στο κλείσιμο του ΧΑ και ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,16% και 0,07% αντίστοιχα.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται αυτή την εβδομάδα στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων (BriQ Properties, Σαράντης, Fourlis, ΔΑΑ και Alpha Trust Ανδρομέδα), καθώς και στη διάθεση των νέων μετοχών της Star Bulk που ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

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Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για το ΧΑ είναι η 18η Σεπτεμβρίου, όταν αναμένονται οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope Ratings, αλλά και σημαντικές ροές στο κλείσιμο ενόψει της αναταξινόμησης της ελληνικής αγοράς από τον FTSE Russell και των αλλαγών στους δείκτες FTSE All-World και Stoxx, με ημερομηνία εφαρμογής την 21η Σεπτεμβρίου.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη, ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε 0,14% στις 3.223,06 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Optima Bank, ενισχυμένη 0,94% στα 11,85 ευρώ, και ακολούθησαν οι Τράπεζα Κύπρου (+0,57%), Εθνική (+0,43%) και CrediaBank (+0,10%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Eurobank (-1,19%) στα 4,73 ευρώ και ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς (-0,23%) και Alpha Bank (-0,19%).

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Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 54 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 57 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 243,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24,20 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν εκ νέου με τα μεγαλύτερα κέρδη η Motor Oil, ενισχυμένη 2,93% στα 65 ευρώ, και η Helleniq Energy (+2,58%) στα 16,68 ευρώ. Πάνω από 2% ενισχύθηκε και η Coca-Cola HBC (+2,09%), και ακολούθησαν οι τίτλοι των Viohalco (+1,88%), ΔΑΑ (+1,07%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,91%), Jumbo (+0,53%) και Cenergy (+0,25%). Αμετάβλητη στα 13,10 ευρώ έκλεισε η Allwyn.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Aegean (-2,03%) και ακολούθησαν οι Τιτάν (-1,50%), ΔΕΗ (-1,07%), Aktor (-0,97%), Metlen (-0,71%), ΕΥΔΑΠ (-0,66%), ΟΤΕ (-0,51%), Lamda Development (-0,43%) και ElvalHalcor (-0,27%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Eurobank με 34,22 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική με 30,97 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 28,13 εκατ. ευρώ, η Τρ. Πειραιώς με 26,77 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 14,39 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 120,09 εκατ. ευρώ.