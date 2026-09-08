Στα 263,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης για γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), από την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026 έως την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2027.

Με δημόσια δαπάνη 263,5 εκατ. ευρώ ανοίγει ο νέος κύκλος επενδύσεων στις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης, μετά την υπογραφή της νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τη γενική γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα.

«Θέλουμε ο Έλληνας αγρότης να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής: το αυξημένο κόστος παραγωγής, την ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του κ. Σχοινάς και πρόσθεσε «δεν χρηματοδοτούμε απλώς μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Επενδύουμε σε μια πιο δυνατή και πιο ανταγωνιστική ελληνική γεωργία».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό «με τη νέα πρόσκληση δίνουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να αξιοποιήσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να κάνουν πιο ορθολογική χρήση του νερού. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην κτηνοτροφία και στις επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και νέες δυνατότητες ανάπτυξης» επισημαίνοντας ότι «η αγροτική μας παραγωγή χρειάζεται επενδύσεις, σύγχρονα εργαλεία και σταθερή στήριξη. Αυτό ακριβώς υπηρετούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης. Προχωράμε με σχέδιο, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος του παραγωγού και της ελληνικής υπαίθρου».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), από την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026 έως την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση δίνει τη δυνατότητα σε αγρότες και συλλογικά σχήματα να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Όπως σημειώνει για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις ενεργοποιούνται μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο, καλύπτοντας επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην εξοικονόμηση νερού, στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και στην κυκλική οικονομία.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση φυτειών, την αγορά γης όπου προβλέπεται, καθώς και επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπονται επίσης επενδύσεις για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων, καθώς και οι απαραίτητες μελέτες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τον δικαιούχο. Για επενδύσεις ανταγωνιστικότητας μπορεί να φτάσει έως τις 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και έως τις 400.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα.

Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν κυρίως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και συναφή εξοπλισμό, τα ανώτατα όρια ανέρχονται σε 400.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε 500.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα.

Στις επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και έως τις 250.000 ευρώ για συλλογικά σχήματα, ενώ για επενδύσεις σε ΑΠΕ τα αντίστοιχα όρια φτάνουν τις 200.000 ευρώ και 500.000 ευρώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο και για τις τρεις παρεμβάσεις, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 750.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και έως 1,25 εκατ. ευρώ για συλλογικά σχήματα. Για επενδύσεις παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.