Αντίποινα από Ισραήλ: Κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ λόγω Δ. Όχθης

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ, σε αντίποινα για τις κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, ότι η βρετανική εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη θα τερματιστεί και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.

Ο Σάαρ έκανε λόγο για απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς που κρίνονται «αντισημίτες», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι αυτοί είναι. Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις ανακοινωθείσες δυτικές κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».

Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα «επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη ανακοινώντας απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο δράσης, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί - υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

«Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Ως εκ τούτου, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι θα επιβάλουμε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη», είπε, σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες.