Bloomberg: «Πωλητήριο» στη Ducati εξετάζει να βάλει η VW

Το ενδεχόμενο να πωλήσει την Ducati, ως μέρος μιας σαρωτικής αναδιάρθρωσης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της, εξετάζει η Volkswagen, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ενδεχόμενο να πωλήσει την Ducati, ως μέρος μιας σαρωτικής αναδιάρθρωσης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της, εξετάζει η Volkswagen, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ιταλική μάρκα είναι μεταξύ των επιχειρήσεων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που εξετάζονται να πωληθούν, όπως επεσήμανε σε συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Γκερνότ Ντόλνερ.

Ο ιστορικός κατασκευαστής μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων είναι μέρος του ομίλου Audi της VW. «Εντός του ομίλου Volkswagen, είμαστε αφοσιωμένοι σε μια πειθαρχημένη, υπεύθυνη διαχείριση χαρτοφυλακίου», τόνισε ο Ντόλνερ.

«Είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης ότι θα μιλήσουμε και για την Ducati, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί» διεμήνυσε. Η εταιρεία με έδρα την Μπολόνια, γνωστή για την κατασκευή «superbikes» όπως η Panigale, μπορεί να αξίζει περίπου 1,25 δισ. ευρώ με βάση τις αποτιμήσεις των ανταγωνιστών της.

Η Volkswagen προσπαθεί να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο σε μια προσπάθεια να καταστήσει την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης πιο ανταγωνιστική. Το εποπτικό συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα ένα πακέτο αναδιάρθρωσης που προβλέπει τη συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου της κατά περίπου 33%.

Τον Ιούνιο, ο όμιλος συμφώνησε να πουλήσει το 51% της μονάδας κινητήρων πλοίων Everllence, η οποία αναμένεται να αποφέρει περίπου 7,4 δισ. ευρώ.

Η Audi απέκτησε την Ducati το 2012 και εξέτασε το ενδεχόμενο πώλησης του 100χρονου κατασκευαστή το 2017, πριν εγκαταλείψει τη διαδικασία εν μέσω της οργή των εκπροσώπων των Γερμανών εργαζομένων.

Η Ducati έκτοτε έχει ενισχύσει τη θέση της ως ένα από τα κυρίαρχα ονόματα στους αγώνες, κερδίζοντας έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα MotoGP από το 2020. Η επιτυχία της έχει βοηθήσει να δώσει στη μάρκα κάτι από την αύρα της Ferrari στον κόσμο της μοτοσικλέτας, με τους ένθερμους πιστούς υποστηρικτές της να είναι γνωστοί ως «Ducatisti».

Οποιαδήποτε πώληση θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια Πόρσε-Πίεχ της Volkswagen: ο αείμνηστος πατριάρχης Φέρντιναντ Πίεχ, λάτρης των μοτοσικλετών, υποστήριξε προσωπικά την εξαγορά του 2012 και αργότερα υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της Ducati.

Παρόλα αυτά, το τυπικό λειτουργικό της περιθώριο είναι κάτω από τον στόχο του 9% που ο CEO της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, θέλει να επιτύχει ο ευρύτερος όμιλος έως το 2030. Η Ducati πουλάει περίπου 50.000 μηχανές ετησίως και πέρυσι απέφερε έσοδα 925 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 52 εκατ. ευρώ.