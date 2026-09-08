PISA 2025: Υποχωρούν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών – Τι αλλάζει στην εποχή της AI

Σε τροχιά επιδείνωσης παραμένουν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, με το PISA 2025 του ΟΟΣΑ να καταγράφει νέα πτώση και στα τρία βασικά πεδία αξιολόγησης.

Σε τροχιά επιδείνωσης παραμένουν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών, με το PISA 2025 του ΟΟΣΑ να καταγράφει νέα πτώση και στα τρία βασικά πεδία αξιολόγησης. Σε σύγκριση με το 2022, η Ελλάδα έχασε 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 στην ανάγνωση και 6 στα μαθηματικά, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση σε βάθος δεκαετίας.

Μέση απόκλιση ανά κύκλο της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2009-2022 και 2022-25 (σε μονάδες επίδοσης PISA)

Η ελληνική εικόνα εντάσσεται, πάντως, σε μια ευρύτερη διεθνή υποχώρηση. Το PISA 2025 καταγράφει τη χαμηλότερη μέση επίδοση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στις χώρες του ΟΟΣΑ σε φυσικές επιστήμες, ανάγνωση και μαθηματικά, με ιδιαίτερα έντονη την υποχώρηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και μαθηματικών.

Τα νέα αποτελέσματα αποκτούν πρόσθετη βαρύτητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση εργαλείων AI για σχολικές εργασίες είναι πλέον διαδεδομένη στην πλειονότητα των χωρών, την ώρα που υποχωρούν ακριβώς οι δεξιότητες που θεωρούνται κρίσιμες για την αξιοποίησή τους: η κριτική ανάγνωση, η αξιολόγηση πληροφοριών και η σύνδεση διαφορετικών πηγών.

Μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες και ενεργή συμμετοχή στη μάθηση - Πηγή: ΟΟΣΑ

Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Στις φυσικές επιστήμες, που αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο του PISA 2025, οι Έλληνες μαθητές συγκέντρωσαν 434 μονάδες, επίδοση που τοποθετεί τη χώρα αισθητά χαμηλότερα από τις ισχυρότερες εκπαιδευτικές οικονομίες. Σε σύγκριση με το PISA 2022, μάλιστα, η Ελλάδα έχασε 7 μονάδες στις επιστήμες, 16 μονάδες στην ανάγνωση και 6 μονάδες στα μαθηματικά. Τα κορίτσια είχαν λίγο καλύτερη επίδοση, αποκτώντας προβάδισμα 12 μονάδων έναντι των αγοριών.

Σε βάθος δεκαετίας, σε σύγκριση δηλαδή με το 2015, η Ελλάδα καταγράφει πτώση 21 μονάδων στις φυσικές επιστήμες, 45 στην ανάγνωση και 33 στα μαθηματικά. Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η εξασθένηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πολλές χώρες είχε αρχίσει πριν από την Covid-19, γεγονός που παραπέμπει σε βαθύτερες αδυναμίες των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Αναλυτικότερα:

Οι μαθητές/τριες στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση 6 μονάδων στα Μαθηματικά (έναντι πτώσης 11 μονάδων στον ΟΟΣΑ-23[1] και 12 μονάδων στην ΕΕ27), 7 μονάδων στις Φυσικές Επιστήμες (έναντι πτώσης 5 μονάδων στον ΟΟΣΑ-23 και 5 μονάδων στην ΕΕ27) και 16 μονάδων (έναντι πτώσης 16 μονάδων στον ΟΟΣΑ-23 και 18 μονάδων στην ΕΕ27). Γενικότερα, οι επιδόσεις των μαθητών/τριών στην Ελλάδα σημείωσαν μικρότερη πτώση από ό,τι παραδοσιακά πολύ ισχυρές εκπαιδευτικά χώρες όπως (ενδεικτικά) η Φιλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Ισραήλ, το Χόνγκ-Κόνγκ, κ.ά..

Αναφορικά με το αντικείμενο της Επίλυσης Προβλημάτων σε Ψηφιακά Περιβάλλοντα, το οποίο εξετάστηκε για πρώτη φορά το 2025, οι μαθητές στην Ελλάδα είχαν μέση επίδοση 461 μονάδες έναντι 500 μονάδων κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ, καταλαμβάνοντας την 47η θέση ανάμεσα σε 91 χώρες.

Καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Στα επιμέρους αντικείμενα περίπου 38 σχολεία, εκ των οποίων 32 δημόσια (περίπου 1 στα 6 σχολεία του δείγματος), πέτυχαν επιδόσεις από πολύ υψηλότερες έως κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Η επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις επιδόσεις είναι στην Ελλάδα σχετικά μικρότερη, κυρίως επειδή οι επιδόσεις είναι συνολικά συμπιεσμένες σε χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, οι επιδόσεις επιβαρύνονται από το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες μεταναστευτικού υπόβαθρου προέρχονται συχνά από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και σε ποσοστό άνω του 50% δεν μιλούν ελληνικά στο σπίτι.

Οι μαθητές/τριες στην Ελλάδα εμφανίζουν γενικά αρνητικότερες στάσεις απέναντι στη μάθηση από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, κυρίως ως προς την περιέργεια, την επιμονή, την αυτορρύθμιση και τη γνωστική προσαρμοστικότητα. Αντίθετα, διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό την πεποίθηση ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους μπορούν να αναπτυχθούν μέσω προσπάθειας, μάθησης και επιμονής (growth mindset), καλύτερη στοχοθεσία και συνεπέστερο προγραμματισμό της προσπάθειάς τους. Ευνοϊκότερες στάσεις καταγράφονται κυρίως στα κορίτσια, στους γηγενείς μαθητές και σε μαθητές ΓΕΛ, ιδιωτικών και κοινωνικοπολιτισμικά προνομιούχων σχολείων, με τις σχετικές διαφορές να είναι εντονότερες στην Ελλάδα από ό,τι στον ΟΟΣΑ. Τέλος οι μαθητές/τριες εκφράζουν μεικτές απόψεις για την αξία και τη συνεισφορά του σχολείου στη μελλοντική τους προοπτική.

Στην Ελλάδα οι μαθητές/τριες περιγράφουν ένα λιγότερο υποστηρικτικό και γνωστικά ενισχυτικό μαθησιακό περιβάλλον σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ: αναφέρουν μικρότερη υποστήριξη από τους/τις εκπαιδευτικούς, περιορισμένη χρήση διδακτικών τεχνικών γνωστικής τους ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και μικρότερη αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και ΤΝ στο σχολείο.

Σε σχέση με τον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των ίδιων των μαθητών, το σχολικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συχνότερες συμπεριφορές χαμηλής παραβατικότητας, όπως προβλήματα πειθαρχίας, απουσίες και καθυστερήσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία.

Αντίθετα, τα σοβαρότερα περιστατικά παραβατικότητας παραμένουν λιγότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ενώ ο σχολικός εκφοβισμός κινείται σε παρόμοια επίπεδα με τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, γενικότερα και σε σχέση με το 2022, στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών και το αίσθημα του ανήκειν στο σχολείο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των μαθητών, το μέτρο της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία έχει λειτουργήσει, καθώς σε σχέση με το 2022 είναι πολύ αυξημένα τα ποσοστά των μαθητών που δηλώνουν ότι δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου ή τα χρησιμοποιούν πολύ λίγο στα σχολεία.

Παρά τους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών κατά τα τελευταία χρόνια, οι διευθυντές/ντριες στην Ελλάδα αναφέρουν εντονότερες ελλείψεις προσωπικού από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ιδίως σε κοινωνικά ευάλωτες και σχολικές μονάδες της περιφέρειας. Ωστόσο, δεδομένης της χαμηλότερης αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό και του μικρότερου μεγέθους τάξης στην Ελλάδα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, το πρόβλημα φαίνεται να αφορά κυρίως την κατανομή, τη διαχείριση και την αξιοποίηση του προσωπικού και λιγότερο τη συνολική αριθμητική του επάρκεια.

Παρότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των διευθυντών τα σχολεία στην Ελλάδα εξακολουθούν να υστερούν σε υλικοτεχνικές υποδομές και ψηφιακό εξοπλισμό έναντι του ΟΟΣΑ, μετά το 2018 καταγράφεται σημαντική βελτίωση, ιδιαίτερα στον ψηφιακό εξοπλισμό. Ενδεικτικά, οι διαθέσιμοι Η/Υ ανά πλήθος μαθητών για εκπαιδευτική χρήση αυξήθηκαν την περίοδο 2018–2025, με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό βελτίωσης από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Οι μαθητές/τριες στην Ελλάδα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη και στην εξωσχολική υποστήριξη, εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή και δηλώνουν ισχυρότερη οικογενειακή υποστήριξη συγκριτικά με τους αντίστοιχους μέσους όρους του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο τις ψηφιακές συσκευές για ψυχαγωγία, αν και ο χρόνος ενασχόλησής τους με αυτές σε σχέση με το 2022 έχει μειωθεί.

Τέλος, οι μαθητές/τριες στην Ελλάδα εμφανίζουν υψηλότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες για το μέλλον και παρόμοια αισιοδοξία στην προοπτική ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι σχετικές προσδοκίες διαφοροποιούνται εντονότερα ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη μεταναστευτική προέλευση, τον τύπο εκπαίδευσης και τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του σχολείου.

Πέφτει ο πήχης διεθνώς

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Ο διαγωνισμός PISA 2025 κατέγραψε τη χαμηλότερη μέση επίδοση στην ιστορία του ΟΟΣΑ και στα τρία βασικά πεδία. Η ανάγνωση υποχωρεί μετά την κορύφωσή της περίπου το 2012, οι φυσικές επιστήμες ακολουθούν πιο ήπια καθοδική πορεία την τελευταία δεκαετία και τα μαθηματικά έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα μετά το 2018.

Σε βάθος δεκαετίας, η μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ έχει μειωθεί κατά 22 μονάδες στα μαθηματικά, απώλεια που αντιστοιχεί σε περισσότερο από ένα έτος μάθησης, και κατά 28 μονάδες στην ανάγνωση. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 20% των 15χρονων στον ΟΟΣΑ βρίσκεται πλέον στις χαμηλές επιδόσεις και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, έναντι 16% το 2022.

Στον αντίποδα, οι κινεζικές περιφέρειες Πεκίνο, Σαγκάη, Τζιανγκσού και Ζετζιάνγκ μαζί με τη Σιγκαπούρη βρέθηκαν στην κορυφή και στα τρία βασικά πεδία. Εσθονία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μακάο, Κινεζική Ταϊπέι και Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται επίσης στο top-10 και στις φυσικές επιστήμες, και στα μαθηματικά, και στην ανάγνωση.

Η AI μπαίνει στην εξίσωση

Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα στον φετινό PISA. Η πτώση των βασικών δεξιοτήτων συμβαίνει τη στιγμή που οι μαθητές αποκτούν ένα εργαλείο ικανό να διαβάζει, να συνοψίζει, να γράφει και να λύνει προβλήματα για λογαριασμό τους.

Μέχρι το 2025, η χρήση AI chatbots όπως το ChatGPT για σχολικές εργασίες είχε ήδη εξαπλωθεί στην πλειονότητα των μαθητών στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο ΟΟΣΑ, ωστόσο, δεν καταλήγει στο απλοϊκό συμπέρασμα ότι «η AI ρίχνει τις επιδόσεις». Τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ πιο σύνθετη σχέση: οι μαθητές που χρησιμοποιούν την AI με μέτρο και ως βοήθημα μάθησης μπορούν να έχουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που τη χρησιμοποιούν πολύ σπάνια ή υπερβολικά. Αντίθετα, η άκριτη ή εντατική χρήση μπορεί να συνδέεται με πιο επιφανειακή εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι δεξιότητες που εξασθενούν είναι ακριβώς εκείνες που γίνονται πολυτιμότερες στην εποχή της AI: η αξιολόγηση της πληροφορίας, η σύνδεση διαφορετικών πηγών και η κριτική ανάγνωση. Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει μάλιστα ότι το ποσοστό των λεγόμενων «βιαστικών αναγνωστών», οι οποίοι διατρέχουν γρήγορα ένα κείμενο και καταλήγουν σε λανθασμένες απαντήσεις, σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2018 και 2025.

Η έρευνα: Το 2025, περισσότεροι από 760.000 μαθητές, που αντιπροσώπευσαν περίπου 33 εκατομμύρια 15χρονους σε 91 χώρες και οικονομίες, συμμετείχαν στην αξιολόγηση PISA. Αυτός ο κύκλος επικεντρώθηκε στις φυσικές επιστήμες, παράλληλα με την ανάγνωση, τα μαθηματικά και μια καινοτόμο αξιολόγηση της μάθησης στον ψηφιακό κόσμο. Προσφέρθηκε επίσης μια προαιρετική αξιολόγηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Στην Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές/τριες από 229 σχολεία, καλύπτοντας το 95% του πληθυσμού-στόχου (101.850 μαθητές/τριες), το υψηλότερο μέχρι σήμερα ποσοστό από το 2000.