Επ. Ανταγωνισμού: Μνημόνιο συνεργασίας με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Τι υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια της ΕΣΔΙ και Σύμβουλο της Επικρατείας κα Ταξιαρχία Κόμβου με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα Άϊριν (Ειρήνη) Σαρπ.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), από τη Γενική Διευθύντρια της ΕΣΔΙ και Σύμβουλο της Επικρατείας κα Ταξιαρχία Κόμβου και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα Άϊριν (Ειρήνη) Σαρπ υπογράφηκε, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δύο φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων της ΕΣΔΙ, που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, καθώς και στη διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών όλων των δικαιοδοτικών κλάδων» τονίζεται.

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων, η συνδιοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και εργαστηρίων (workshops), καθώς και η ανταλλαγή εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικού υλικού» υπογραμμίζεται σχετικά.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών επιστημονικών και εκδοτικών δράσεων και συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς και άλλους φορείς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. «Η υπογραφή του Μνημονίου ενισχύει τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη δικαστική κοινότητα και συμβάλλει στην ευρύτερη διάδοση της γνώσης σε θέματα δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού» καταλήγει.