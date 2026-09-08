Ο «κουμπαράς» ανοίγει νέα αγορά για τις τράπεζες - Τα προϊόντα που τρέχουν

Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα σε ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για το παιδί και η Πολιτεία θα προσθέτει ισόποσο κεφάλαιο, μέχρι το προβλεπόμενο ετήσιο όριο.

Ένα νέο μοντέλο μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης επιχειρεί να βάλει στην καθημερινότητα των ελληνικών οικογενειών η κυβέρνηση, με τον «κουμπαρά για τη νέα γενιά» να συνδέει για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα την οικογενειακή αποταμίευση με κρατική ενίσχυση και επένδυση σε βάθος 18 ετών.

Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα σε ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για το παιδί και η Πολιτεία θα προσθέτει ισόποσο κεφάλαιο, μέχρι το προβλεπόμενο ετήσιο όριο. Το κεφάλαιο θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση και θα επενδύεται, ώστε η μακροχρόνια απόδοση να λειτουργεί σωρευτικά.

Οι τράπεζες έχουν ήδη κάνει «πρόβα»

Η συγκεκριμένη λογική, πάντως, δεν είναι εντελώς καινούργια για την ελληνική τραπεζική αγορά. Οι τράπεζες έχουν ήδη αναπτύξει προϊόντα και προγράμματα που καλλιεργούν την αποταμίευση για παιδιά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περάσει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας μακροχρόνια επενδυτικά προγράμματα για τα παιδιά των ίδιων των εργαζομένων τους.

Χαρακτηριστικό είναι το πρόγραμμα της Eurobank για τα παιδιά των εργαζομένων της. Με στοιχεία Δεκεμβρίου 2025, το πρόγραμμα αριθμούσε 3.267 λογαριασμούς και κάλυπτε 5.369 παιδιά. Μάλιστα, η δυνατότητα συμμετοχής επεκτείνεται και στα παιδιά νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων, ακόμη και εάν έχουν γεννηθεί πριν από την πρόσληψη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η συνολική ετήσια εισφορά ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά παιδί. Από αυτά, τα 75 ευρώ καταβάλλει ο γονέας και τα 225 ευρώ η τράπεζα. Από την εργοδοτική συμμετοχή, τα 150 ευρώ προέρχονται από την Eurobank και τα υπόλοιπα 75 ευρώ από τον Σύλλογο Προσωπικού, εφόσον ο εργαζόμενος είναι μέλος του. Για μη μέλη, το σύνολο της εργοδοτικής συμμετοχής καλύπτεται από την Τράπεζα. Η Eurobank καταγράφει το αποταμιευτικό πρόγραμμα τέκνων ως μία από τις παροχές της προς το προσωπικό της.

Παράλληλα, η Eurobank διαθέτει και τον λογαριασμό «Μεγαλώνω», έναν καθαρά αποταμιευτικό λογαριασμό για παιδιά, με περιορισμό στις αναλήψεις και επιτόκιο που σήμερα φτάνει έως το 1% για ποσά έως 3.000 ευρώ. Ο λογαριασμός παραμένει στο όνομα του παιδιού και μετατρέπεται αυτόματα σε λογαριασμό 18 Plus όταν αυτό ενηλικιωθεί.

Ακόμη πιο κοντά στη φιλοσοφία του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκεται το Alpha Junior Savings Account, που η Alpha Bank ενέταξε από την 1η Ιανουαρίου 2026 στο πλαίσιο των παροχών προς το προσωπικό της. Η τράπεζα καταβάλλει μηνιαία εισφορά για κάθε παιδί εργαζομένου από την ηλικία των 6 έως και τα 18 έτη, με τα χρήματα να επενδύονται μέσω του προγράμματος Alpha Create, ενώ ο εργαζόμενος έχει δυνατότητα επιλογής επενδυτικού προφίλ. Προβλέπεται επίσης αυξημένη εισφορά για εργαζομένους με τρία ή περισσότερα παιδιά και το κεφάλαιο παραμένει δεσμευμένο μέχρι την ενηλικίωση. Πηγές της τράπεζας χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία ως μια σταθερή βάση αποταμίευσης για τα πρώτα μεγάλα βήματα των παιδιών των εργαζομένων της, ενώ το πρόγραμμα εντάσσεται στη γενικότερη λογική της καλλιέργειας χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και επενδυτικής παιδείας.

Η Πειραιώς διαθέτει τον αποταμιευτικό λογαριασμό Yellowkid, για παιδιά έως 18 ετών, με σταθερό επιτόκιο, δυνατότητα πάγιας εντολής και πρόσθετων καταβολών, ενώ η συστηματική αποταμίευση επιβραβεύεται μέσω του προγράμματος Yellow.

Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τον λογαριασμό Εθνική Παίδων, έναν ειδικό καταθετικό λογαριασμό για παιδιά, με προνομιακό επιτόκιο και επιβραβεύσεις που πιστώνονται κάθε χρόνο. Ο λογαριασμός μετατρέπεται σε απλό ταμιευτήριο όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 έτη.

Έτοιμες να λανσάρουν και νέα προϊόντα

Οι τράπεζες αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο μόλις οριστικοποιηθεί το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς εκτιμάται ότι θα κληθούν να προσφέρουν στις οικογένειες νέες επενδυτικές και αποταμιευτικές επιλογές, προσαρμοσμένες στη λογική του «κουμπαρά». Η εμπειρία από τα υφιστάμενα προγράμματα δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη αρχίσει να εξοικειώνεται με την ιδέα ενός κεφαλαίου που χτίζεται από τη γέννηση, επενδύεται συστηματικά και παραδίδεται στο παιδί στην ενηλικίωσή του.

Δεν αποκλείεται, επομένως, το νέο πλαίσιο να οδηγήσει και σε νέα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τον «κουμπαρά», με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και επενδυτικά προφίλ, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διαφορετικών οικογενειών.

Η διαφορά είναι ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία διευρύνεται πλέον και ξεπερνά το επίπεδο των παροχών προς τους εργαζομένους των τραπεζών ή των υφιστάμενων παιδικών λογαριασμών. Επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν μαζικό θεσμό μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης για ολόκληρη τη νέα γενιά, δημιουργώντας παράλληλα ένα νέο πεδίο ανάπτυξης για την τραπεζική αγορά.