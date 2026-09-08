Jefferies: «Buy» για Optima και CrediaBank - Δύο stories με περιθώριο ανόδου άνω του 30%

Με σύσταση «buy» ξεκινά η Jefferies την κάλυψη για τις μετοχές των Optima Bank και CrediaBank, βλέποντας στις δύο μικρότερες ελληνικές τράπεζες δύο διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής σε αυτό που χαρακτηρίζει ως μία από τις ελκυστικότερες τραπεζικές αγορές της Ευρώπης.

Με σύσταση «buy» ξεκινά η Jefferies την κάλυψη για τις μετοχές των Optima Bank και CrediaBank, βλέποντας στις δύο μικρότερες ελληνικές τράπεζες δύο διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής σε αυτό που χαρακτηρίζει ως μία από τις ελκυστικότερες τραπεζικές αγορές της Ευρώπης.

Η τιμή-στόχος για την Optima τοποθετείται στα 15,70 ευρώ, από 11,90 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής κατά τη σύνταξη της έκθεσης, και για την CrediaBank στα 1,30 ευρώ, έναντι 0,99 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 32% και 31% αντίστοιχα.

Κοινό στοίχημα στις μικρομεσαίες

Το κοινό στοιχείο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Jefferies, είναι η έκθεση των δύο τραπεζών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ισχυρή πιστωτική επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, όμως, περιγράφουν δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες. Η Optima είναι ήδη μια τράπεζα με απόδοση κεφαλαίων που συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στην Ευρώπη και καλείται να διατηρήσει αυτή την επίδοση καθώς μεγαλώνει. Η CrediaBank βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο, έχοντας αφήσει πίσω την εξυγίανση του ισολογισμού της και το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η μετατροπή της αυξημένης κλίμακας και των εξαγορών σε κερδοφορία.

Η Jefferies συνδέει τις προοπτικές των δύο τραπεζών με τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας από την ανάκαμψη σε μια περίοδο ανάπτυξης που στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις. Το βασικό πλεονέκτημα των Optima και Credia είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη έκθεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Optima: Υψηλές αποδόσεις από σήμερα

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές του οίκου, η Optima ξεκίνησε χωρίς το βάρος των προβληματικών δανείων και των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων που κληρονόμησαν οι συστημικές τράπεζες από την ελληνική κρίση. Το NPE ratio βρίσκεται στο 1,6%, έναντι περίπου 2,7% στις μεγαλύτερες τράπεζες, ενώ δεν υπάρχουν DTCs στο CET1. Αυτό επέτρεψε στη διοίκηση να επικεντρωθεί από την αρχή στην ανάπτυξη αντί στην εξυγίανση του ισολογισμού.

Κεντρικό στοιχείο του μοντέλου είναι επίσης η μικρότερη εξάρτηση από το παραδοσιακό δίκτυο καταστημάτων και η μεγαλύτερη έμφαση στους Relationship Managers, οι οποίοι προσελκύουν πελάτες υψηλότερης οικονομικής επιφάνειας και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μέση κατάθεση ανά πελάτη φθάνει περίπου τις 180.000 ευρώ, έναντι περίπου 5.000 ευρώ στις συστημικές τράπεζες, γεγονός που επιτρέπει στην Optima να εξυπηρετεί μεγαλύτερα υπόλοιπα με μικρότερη λειτουργική υποδομή.

Το τίμημα είναι ότι η Optima πληρώνει περισσότερο για τις καταθέσεις της. Αυτό όμως αντισταθμίζεται από τις υψηλότερες αποδόσεις των δανείων προς ΜμΕ και μικρές επιχειρήσεις. Η Jefferies υπολογίζει ότι τα spreads σε αυτό το κομμάτι της αγοράς είναι περίπου 50 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια. Έτσι, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Optima διαμορφωνόταν στο 3,3% στο β΄ τρίμηνο, το υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών που εξετάζει η Jefferies.

Η Jefferies προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη της Optima θα αυξηθούν από περίπου 226 εκατ. ευρώ το 2026 σε 288 εκατ. το 2027 και 340 εκατ. ευρώ το 2028. Παράλληλα, εκτιμά ROTE 24% το 2028, έναντι 18% για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, και CAGR κερδών ανά μετοχή περίπου 24%. Με βάση τις εκτιμήσεις του 2028, η μετοχή διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, παρότι εμφανίζει σημαντικά υψηλότερη απόδοση κεφαλαίων.

Η Jefferies υπολογίζει επίσης payout 30% κατά την περίοδο των προβλέψεων, που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 3%-4%.

CrediaBank: Μεγάλη αλλαγή μέσω Μάλτας

Για την CrediaBank, η Jefferies σημειώνει ότι η περίοδος εξυγίανσης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ότι η τράπεζα περνά πλέον στη φάση ανάπτυξης. Η συγχώνευση με την Παγκρήτια δημιούργησε τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, ενώ οι κινήσεις σε ασφάλειες, χρηματιστηριακές υπηρεσίες και wealth management διευρύνουν το μοντέλο πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική.

Το καθοριστικό βήμα, ωστόσο, είναι η HSBC Malta. Η συναλλαγή προσθέτει περίπου 8 δισ. ευρώ ενεργητικού και σχεδόν διπλασιάζει το μέγεθος της CrediaBank. Ταυτόχρονα προσφέρει μια πολύ φθηνότερη καταθετική βάση. Το κόστος καταθέσεων της HSBC Malta ήταν περίπου 20 μονάδες βάσης το 2025, έναντι άνω των 100 μ.β. στην Credia. Με loan-to-deposit ratio περίπου 45%, έναντι περίπου 80% στην Credia, η τράπεζα της Μάλτας διαθέτει επίσης σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα που μπορεί να διοχετευθεί σε υψηλότερης απόδοσης στοιχεία ενεργητικού.

Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που η Jefferies θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. Ο οίκος υπολογίζει ότι η HSBC Malta διέθετε περίπου 200 εκατ. ευρώ πλεονάζοντος κεφαλαίου στο α’ εξάμηνο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 10% της χρηματιστηριακής αξίας της CrediaBank και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη, πρόσθετες εξαγορές ή δυνητικά διανομή προς τους μετόχους.

Σε όρους κερδών ανά μετοχή, η Jefferies βλέπει CAGR άνω του 60% στην περίοδο των προβλέψεων, κυρίως λόγω της HSBC Malta, έναντι περίπου 10% για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η μετοχή διαπραγματεύεται με discount περίπου 10% έναντι του κλάδου.

Η Jefferies διευκρινίζει ότι δεν ενσωματώνει διανομή του πλεονάζοντος κεφαλαίου της HSBC Malta στο βασικό της σενάριο. Εάν το συμπεριλάμβανε στην αποτίμηση, εκτιμά ότι θα πρόσθετε περίπου 0,09 ευρώ στην τιμή-στόχο των 1,30 ευρώ για την CrediaBank.