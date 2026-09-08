Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.700 μονάδων, στη «σκιά» του Brent

Εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη, με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να υπαγορεύεται από την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και το «φλερτ» του Brent με τα 100 δολάρια.

Σταθεροποιητικά, εκατέρωθεν των 2.700 μονάδων, κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να υπαγορεύεται από την εκ νέου κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Με τις αγορές μετοχών και ομολόγων στις ΗΠΑ χθες να παραμένουν κλειστές λόγω της αργίας της Labor Day, το Brent συνέχισε την ανοδική του πορεία, φθάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων και σήμερα, με άνοδο άνω του 2%, κινείται πάνω από τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν γνωστοποίησε ότι η συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε μια συμφωνία που ουσιαστικά θα ενίσχυε τον έλεγχο της Τεχεράνης στη διέλευση των πλοίων. Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται, στο μεταξύ, και στις αγορές εμπορευμάτων. Χθες ο χαλκός εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό στο London Metal Exchange (LME), έως τα 14.533 δολάρια, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει τους αμερικανικούς δασμούς και στις εισαγωγές επεξεργασμένων μετάλλων. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους η τιμή του χαλκού έχει αυξηθεί κατά 17%.

Επίσης, με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών η δημοπρασία τριετών τίτλων ύψους 58 δισ. δολαρίων.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται αρχικά στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με τις BriQ Properties, Σαράντης και Fourlis να δημοσιεύουν σήμερα μετά το κλείσιμο, ενώ ακολουθούν ο ΔΑΑ αύριο και η Alpha Trust Ανδρομέδα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Από αύριο, 9 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η διάθεση των νέων μετοχών της Star Bulk στην ελληνική αγορά, με τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη διάθεση σε επιλέξιμους επενδυτές να ολοκληρώνονται στις 11 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία διαθέτει 4,4 εκατ. νέες μετοχές, με ανώτατη τιμή τα 25,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε discount περίπου 9% έναντι της τελευταίας τιμής στο Nasdaq, επιδιώκοντας να αντλήσει έως 112,2 εκατ. ευρώ.Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει οριστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για το ΧΑ είναι η 18η Σεπτεμβρίου, όταν αναμένονται οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope Ratings, αλλά και σημαντικές ροές στο κλείσιμο ενόψει της αναταξινόμησης της ελληνικής αγοράς από τον FTSE Russell και των αλλαγών στους δείκτες FTSE All-World και Stoxx, με ημερομηνία εφαρμογής την 21η Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, σε νέα σημαντική αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Euroxx, ανεβάζοντας τον πήχη κατά περίπου 20% και διατηρώντας σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πιο συγκεριμένα, η Euroxx ανεβάζει την τιμή στόχο της Eurobank στα 6,30 ευρώ από 5,30 ευρώ, της Εθνικής στα 22 ευρώ από 19,40 ευρώ, της Πειραιώς στα 13 ευρώ από 11 ευρώ και της Alpha Bank στα 5,80 ευρώ από 5,20 ευρώ. Με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος που χρησιμοποιούν οι αναλυτές, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε 32% για τη Eurobank, 26% για την Εθνική, 23% για την Alpha Bank και 21% για την Πειραιώς.

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Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται πτωτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,49%, ενώ πτωτικά κινούνται και ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,41% και 0,17% αντίστοιχα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.702,77 μονάδες με οριακή άνοδο 0,01%.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,15% στις 3.222,59 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Τράπεζα Κύπρου, ενισχυμένη 0,38% στα 10,53 ευρώ, και ακολουθούν η Εθνική (+0,31%) και η Optima Bank (+0,17%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Alpha Bank (-0,76%) και ακολουθούν οι Eurobank (-0,40%), Τρ. Πειραιώς (-0,33%) και CrediaBank (-0,21%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1 με 36 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 35 σε αρνητικό και 78 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής αδύναμος, καθώς διαμορφώνεται σε 11,29 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Helleniq Energy, ενισχυμένη 1,48% στα 16,50 ευρώ, και ακολουθούν η Motor Oil (+0,87%), η Coca-Cola HBC (+0,76%), ο ΔΑΑ (+0,58%), η Allwyn (+0,23%) και η Jumbo (+0,23%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Cenergy (-1,69%) και ακολουθούν οι Aegean (-1,46%), Aktor (-0,97%), Lamda Development (-0,87%), ΕΥΔΑΠ (-0,33%), Viohalco (-0,23%), ElvalHalcor (-0,13%), ΟΤΕ (-0,10%), Τιτάν (-0,09%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%), ΔΕΗ (-0,08%) και Metlen (-0,08%).