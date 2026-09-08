BYD: Στόχος για 2,5 εκατ. πωλήσεις στο εξωτερικό με φόντο τον πόλεμο τιμών στην Κίνα

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στοχεύει σε ένα δίκτυο 90.000 σταθμών υπερταχείας φόρτισης έως το τέλος του 2028.

Η BYD έχει θέσει ως στόχο να πουλήσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2027, επιταχύνοντας την επέκτασή της εκτός Κίνας, όπου ένας έντονος πόλεμος τιμών έχει διαβρώσει την κερδοφορία.

Παράλληλα, η αυτοκινητοβιομηχανία αύξησε την πρόβλεψή της για τις διεθνείς πωλήσεις το 2026 σε 1,9 έως 2 εκατομμύρια οχήματα, από τον προηγούμενο στόχο των 1,5 εκατομμυρίων, σύμφωνα με σημείωμα της Deutsche Bank Research.

Η αύξηση των εξαγωγών, από μόλις 45.000 το 2022, υπογραμμίζει την προσπάθεια της BYD να μετατρέψει την κυρίαρχη θέση της στην εγχώρια αγορά σε παγκόσμιο αποτύπωμα. Η εταιρεία έχει επεκταθεί δυναμικά στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία, με προηγμένα αλλά οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Τον περασμένο μήνα, οι πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν κατά 17,8% στα 440.293 οχήματα, ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό εκτινάχθηκαν 134,5% στα 189.466 οχήματα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Η διεθνής κερδοφορία εκτιμήθηκε σε περίπου 20.000 γιουάν (2.980 δολάρια) ανά όχημα, παρά τις πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η διοίκηση αναμένει παρόμοιο επίπεδο κερδοφορίας στο άμεσο μέλλον, καθώς η αύξηση του όγκου πωλήσεων αντισταθμίζεται από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στην επέκταση του δικτύου πωλήσεώ της και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, οι επικεφαλής της εταιρείας αναγνώρισαν ότι οι περιορισμοί στις μεταφορές περιόρισαν τους όγκους των εξαγωγών νωρίτερα μέσα στο έτος. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η BYD επεκτείνει τον στόλο των ειδικών πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων και προχωρά στην τοπική παραγωγή.

Ήδη, έχει ξεκινήσει η παραγωγή στο εργοστάσιο της BYD στην Ινδονησία, ενώ η μονάδα στη Βραζιλία αυξάνει την παραγωγή με στόχο ετήσια δυναμικότητα 300.000 οχημάτων. Παράλληλα, τα πρώτα αυτοκίνητα από το εργοστάσιο στην Ουγγαρία αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής έως τον Δεκέμβριο. Η εταιρεία εξετάζει επίσης ενεργά επιπλέον εγκαταστάσεις παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στοχεύει σε ένα δίκτυο 90.000 σταθμών υπερταχείας φόρτισης έως το τέλος του 2028, εκ των οποίων 6.000 θα βρίσκονται σε αγορές του εξωτερικού.