Mastercard: 1 στους 10 θα χρησιμοποιεί συστηματικά AI agents για πληρωμές έως το 2030

Νέα έκθεση της Mastercard αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές, με τους νεότερους καταναλωτές να δείχνουν ήδη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Περισσότεροι από ένας στους δέκα καταναλωτές εκτιμάται ότι έως το 2030 θα χρησιμοποιούν συστηματικά AI agents για να πραγματοποιούν online αγορές εκ μέρους τους, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Mastercard, A Short History of the Future of Shopping and Payments.

Η έκθεση συνδυάζει νέα έρευνα της Mastercard με τις εκτιμήσεις τεσσάρων διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, εξετάζοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να μετασχηματίσει την εμπειρία των αγορών και των πληρωμών έως το τέλος της δεκαετίας.

Μεταξύ των βασικών τάσεων που αναδεικνύονται, οι AI agents εκτιμάται ότι θα αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες καθημερινές αγορές, ακόμη και να διαπραγματεύονται τιμές για λογαριασμό των καταναλωτών. Παράλληλα, έξυπνες συσκευές όπως ρολόγια και δαχτυλίδια θα παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες για τα προϊόντα πριν και μετά την αγορά, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα αποκτά πιο ενεργό ρόλο και μέσα στα φυσικά καταστήματα.

Οι AI agents εντάσσονται σταδιακά στην καθημερινότητα των καταναλωτών

Η έκθεση διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και του εμπορίου, τους Magnus Lindkvist, Patrick Dixon, Katja Forbes και Theodora Lau. Καθημερινές και επαναλαμβανόμενες αγορές, όπως τρόφιμα, φάρμακα και συνδρομητικές υπηρεσίες, εκτιμάται ότι θα είναι από τις πρώτες που οι καταναλωτές θα αναθέτουν σε AI agents.

«Μέχρι το 2030, η αγορά ενός προϊόντος και η εμπειρία των αγορών δεν θα είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα», σημειώνει ο Magnus Lindkvist. «Οι AI agents θα αναλαμβάνουν τις πιο καθημερινές αγορές, αφήνοντας την εμπειρία των αγορών να συνδέεται περισσότερο με την ανακάλυψη, την έμπνευση και την απόλαυση.»

Οι νεότεροι καταναλωτές υιοθετούν ήδη το AI στις αγορές τους

Οι προβλέψεις αυτές ενισχύονται από ευρήματα πρόσφατης διεθνούς έρευνας της Mastercard, τα οποία δείχνουν ότι η αλλαγή στις αγοραστικές συνήθειες έχει ήδη ξεκινήσει.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 26.000 γονείς και εφήβους 13 έως 18 ετών σε 13 χώρες, δείχνει ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στις αγοραστικές τους αποφάσεις με περίπου διπλάσια συχνότητα σε σχέση με τους γονείς τους. Παράλληλα, το 62% πιστεύει ότι το AI θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο η γενιά τους θα πραγματοποιεί αγορές στο μέλλον.

Παράλληλα, ενισχύεται και η εμπιστοσύνη προς την τεχνολογία: το 31% των εφήβων δηλώνει ότι θα εμπιστευόταν περισσότερο μια πρόταση προϊόντος από AI από εκείνη ενός φίλου, ενώ το 23% περισσότερο από τη συμβουλή των γονιών του.

Οι επιχειρήσεις θα απευθύνονται πλέον τόσο σε ανθρώπους όσο και σε AI agents

Η έκθεση αναδεικνύει την εμφάνιση ενός νέου τύπου «πελάτη» για το λιανεμπόριο: του AI agent. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα μπορεί να αναλύει μεγάλο όγκο δεδομένων, να διασταυρώνει πληροφορίες, να αξιολογεί κριτικές και σχόλια χρηστών και, στη συνέχεια, να επιλέγει και να ολοκληρώνει μια αγορά.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή εμπειρία, οι πληροφορίες προϊόντων και τα προγράμματα επιβράβευσης θα πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμα και κατανοητά τόσο από ανθρώπους όσο και από AI agents. Στοιχεία όπως πιστοποιήσεις, πληροφορίες προέλευσης ή χαρακτηριστικά βιωσιμότητας θα πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται και να επαληθεύονται εύκολα.

Η εμπιστοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Σύμφωνα με την έκθεση, η εμπιστοσύνη θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη του agentic commerce. «Κάθε μεγάλη αλλαγή στην ιστορία του εμπορίου ήταν, στην ουσία, και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται η εμπιστοσύνη. Από τις παραδοσιακές αγορές έως το ηλεκτρονικό εμπόριο, κάθε εξέλιξη μας ζητούσε να εμπιστευτούμε κάτι καινούργιο», σημειώνει ο Magnus Lindkvist.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι καταναλωτές θα καλούνται να εμπιστευτούν την τεχνολογία όχι μόνο για να τους προτείνει επιλογές, αλλά και για να ενεργεί για λογαριασμό τους. Σύμφωνα με τη Theodora Lau, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα χρειαστεί να κερδίσουν αυτή την εμπιστοσύνη μέσα από σαφή πλαίσια για την ταυτοποίηση, τη συγκατάθεση, την εξουσιοδότηση και την ευθύνη.

Η ίδια προβλέπει ότι έως το 2030 τουλάχιστον τρεις ρυθμιστικές αρχές χωρών της G20 θα έχουν εκδώσει επίσημες κατευθυντήριες γραμμές για την καταχώριση και την εποπτεία AI agents. Παράλληλα, η πρόθεση πίσω από μια πληρωμή αναμένεται να αποκτήσει εξίσου μεγάλη σημασία με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς η εξουσιοδότηση που δίνει ένας καταναλωτής σε έναν AI agent θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεται και να επαληθεύεται πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αγορά.

Το agentic commerce περνά ήδη από τη θεωρία στην πράξη

Παρότι η έκθεση κοιτάζει προς το 2030, τα πρώτα παραδείγματα agentic commerce είναι ήδη πραγματικότητα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Mastercard και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την πρώτη live end-to-end agentic πληρωμή στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας στην πράξη πώς οι AI agents μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την εμπειρία αγοράς και πληρωμής, με τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας, διαφάνεια και διατήρηση του ελέγχου από τον καταναλωτή.

Μπορείτε να δείτε την πλήρη έκθεση, με όλα τα ευρήματα και τις προβλέψεις, εδώ.