Εκσυγχρονίζεται ο στόλος των επιβατικών οχημάτων της ΥΠΑ - Προμήθεια 35 SUV

Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η προμήθεια 35 SUV οχημάτων, που συνδυάζουν στοιχεία επιβατικών και εκτός δρόμου οχημάτων 4Χ4.

Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η προμήθεια 35 SUV οχημάτων, που συνδυάζουν στοιχεία επιβατικών και εκτός δρόμου οχημάτων 4Χ4, συνολικής αξίας 1.152.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Tα νέα οχήματα είναι υβριδικά, τετρακίνητα, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καταναλώνουν ελάχιστο καύσιμο, ενώ είναι ικανά και για εκτός δρόμου χρήση, προς κάλυψη των απαιτήσεων της Αεροναυτιλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΥΠΑ, ο σχεδιασμός προβλέπει να τοποθετηθούν επιχειρησιακά στα περιφερειακά αεροδρόμια και στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ σε όλη τη χώρα, ενώ ήδη ένας μεγάλος αριθμός των SUV οχημάτων εξυπηρετεί τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ