ΠΟΜΙΔΑ: Σχόλια για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην 90ή ΔΕΘ

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν αρκετές θετικές ρυθμίσεις για την εθνική οικονομία, όπως για αυξήσεις εισοδημάτων και μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και το μακρόπνοο και ιδιαίτερα χρήσιμο μέτρο του ‘'κουμπαρά'' της Νέας Γενιάς» τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν αρκετές θετικές ρυθμίσεις για την εθνική οικονομία, όπως για αυξήσεις εισοδημάτων και μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και το μακρόπνοο και ιδιαίτερα χρήσιμο μέτρο του ‘'κουμπαρά'' της Νέας Γενιάς» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Ειδικότερα σε σχέση με τις εφετινές εξαγγελίες σε ότι αφορά την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει τα εξής:

1. Δεν προβλέπεται, όπως είναι απόλυτα αναγκαίο, συνέχεια στη μείωση φόρων κεφαλαίου και εισοδήματος, δηλαδή ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος από ενοίκια, αν εξαιρέσει κανείς την ειδική περίπτωση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς που αφορά μόνον 62.000 ιδιοκτήτες.

2. Δεν περιλαμβάνεται όπως επίσης είναι απόλυτα αναγκαίο, η επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις για όλα ανεξαιρέτως κλειστά και όλα τα ακίνητα που δεν είναι σήμερα νοικιασμένα σε μακροχρόνια μίσθωση, ακίνητα, χωρίς εξαιρέσεις, περιορισμούς και προϋποθέσεις, εφόσον μπαίνουν στην αγορά αυξάνοντας της προσφορά, που είναι και το κατεπειγόντως ζητούμενο.

3. Επίσης δεν ειπώθηκε τίποτα για ένα μέτρο χωρίς δημοσιονομικό κόστος που έχει εξαγγείλει η ίδια η κυβέρνηση αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Αναφερόμαστε στην πιστοληπτική αξιολόγηση των υποψήφιων ενοικιαστών που θα έδινε μια στοιχειώδη ασφάλεια στον ιδιοκτήτη και θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση του ύψους των ενοικίων αφού θα εξέλιπε ως ένα σημαντικό βαθμό ο ιδιαίτερα ανασταλτικός παράγοντας της επισφάλειας κάθε νέας μίσθωσης.

Α. Ειδικότερα για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

Ως θετικά μέτρα κρίνονται η παράταση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που μπαίνουν στη μακροχρόνια μίσθωση και για κατοικίες που φεύγουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση, η παράταση της φορολογικής έκπτωσης των 16.000Euro για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και της απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, η οποία όμως χρειάζεται σοβαρότατη βελτίωση στους όρους της, καθώς και η επέκταση της απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ σε 131 επιπλέον οικισμούς.

Ως αναποτελεσματικά μέτρα κρίνονται η ετήσια παράταση για το 2027 του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α' διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και η αύξηση από 1.7.2027 του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες - φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ) αυξάνεται από 3% σε 15%.

Β. Τα μέτρα που έλειπαν από τις ανακοινώσεις, που είναι αυτά τα οποία θα ανοίξουν τα «κλειστά σπίτια», αυξάνοντας την προσφορά και ωφελώντας τους ιδιοκτήτες αλλά πρωτίστως τους ενοικιαστές, είναι κατά την άποψη της ΠΟΜΙΔΑ τα εξής:

1. Παράταση και επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ενοικίων και σε κάθε κατοικία που είναι σήμερα ξενοίκιαστη (νεόδμητη, ανακαινισμένη, νεοαποκτηθείσα, ιδιοκατοικούμενη, δωρεάν παραχωρημένη, ή νομικών προσώπων), ως εξαιρετικό κίνητρο άμεσης προσφοράς στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης τεράστιου αριθμού κατοικιών σε όλη τη χώρα.

2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος ενοικίων κατά 5% στα τρία κλιμάκια στα οποία δεν μειώθηκε πέρυσι.

3. Εφαρμογή της αξιολόγησης φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών, η οποία θα αλλάξει άρδην τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς υπέρ των πραγματικών ενοικιαστών.

Επίσης από τα μέτρα για τον ΕΝΦΙΑ έλειπαν τουλάχιστον τα εξής:

1. Αύξηση της έκπτωσης λόγω ασφάλισης κατοικιών από το 20% στο 50%.

2. Έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφλησή του από τους συνεπείς φορολογούμενους.

3. Κατάργηση του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ για τα διατηρητέα κτίρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ