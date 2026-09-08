Πιερρακάκης για «κουμπαρά»: Ήρθε για να μείνει - Ο γονιός θα διαλέγει πως θα επενδύονται τα χρήματα

Στόχος είναι να μπορέσει να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ρίσκου που θα διαλέγει ο γονιός, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για ένα τραπεζικό προϊόν, που ήρθε για να μείνει, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Mega για τον «κουμπαρά της νέας γενιάς».

«Το μέτρο έχει όντως έρθει για να μείνει με την έννοια και της διάρκειάς του, γιατί τα υπόλοιπα μέτρα αν θέλετε, έχουν έναν χαρακτήρα που είναι μέτρα που σε εκδοχές τους τα έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι όντως κάτι καινοτόμο. Είναι μεταρρύθμιση. Έχει συμβεί σε κάποιες άλλες χώρες.

Ξέρετε από πού ξεκινάει καταρχήν πολιτικά το όλο μέτρο; Από αυτό που ακούγαμε μικρότεροι είναι υπάρχει κάτι σαν εφάπαξ στα δεκαοχτώ. Το ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει και να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνεις στη σύνταξη. Αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης εγώ θα πω βέβαια και λόγω της κρίσης δεν είχε και ο κόσμος τη δυνατότητα να στηρίξει λόγω της κρίσης με τον ίδιο τρόπο που στήριζε παλαιότερα. Χάθηκε στην πορεία. Εδώ βέβαια δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κουλτούρα αποταμίευσης. Είναι το ένα κομμάτι αυτό», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

«Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρισ. καταθέσεων. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις αυτές σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική. Φεύγουν οι καταθέσεις στην Αμερική και επενδύονται. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουμε και αυτή την κουλτούρα. Οπότε εδώ τι κάνουμε; Πολλά πράγματα μαζί. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ποσό για τα παιδιά στα 18 τους, με την ευρύτερη στήριξη της οικογένειας και με την αρωγή του κράτους που διπλασιάζεται», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Όταν περάσει ο νόμος θα κοιτάξουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου αναλυτικά. Αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα τι είναι; Θα υπάρχει κόφτης στα χίλια διακόσια ευρώ. Δηλαδή κάθε χρόνο μέχρι χίλια διακόσια ευρώ θα ματσάρει το κράτος ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά, αν θέλετε, το σύνολο της κοινωνίας. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε ειδικά στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Όλα τα παιδιά είναι».

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΟΟ, «ο στόχος είναι ο κόφτης να δράσει ως ουσιαστικό κριτήριο οικονομικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι επίσης να μπορέσει να υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ρίσκου που θα διαλέγει ο γονιός. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό; Να διαλέγεις εσύ ως γονιός πώς θέλεις αυτά τα χρήματα να επενδυθούν; Θέλεις αυτά να επενδυθούν με μια χαμηλότερη απόδοση σε ένα πιο ασφαλές και πιο εγγυημένο πλαίσιο; Ναι, θα έχεις επιλογή ως γονιός. Είναι τραπεζικό προϊόν ακριβώς, αλλά με επιλογή στα χέρια της οικογένειας. Και βέβαια όχι κάτι αυθαίρετο. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι πιστοποιημένο από τους αρμόδιους, από τους αρμόδιους φορείς. Και με όλες τις δυνατότητες εγγύησης στα χέρια σου. Εσύ θα διαλέγεις δηλαδή τι θέλεις. Όλο αυτό θα είναι στα χέρια της οικογένειας. Όσα βάζεις βάζει το κράτος. Μέχρι χίλια διακόσια το χρόνο. Τα υπόλοιπα θα μπορούν να μείνουν στο λογαριασμό, αλλά δε θα ματσάρονται».