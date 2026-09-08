ΕΛΑΣ: «Να απαντήσει το υπουργείο Εργασίας για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ»

Να απαντήσει το υπουργείο για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ανακοίνωση του τομέα Εργασίας του κόμματος.

Να απαντήσει το υπουργείο για το κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ ζητά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ανακοίνωση του τομέα Εργασίας του κόμματος, τονίζοντας πως η πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ για το θέμα έφερε στην επιφάνεια ερωτήματα για την διαχείριση των δημοσίων πόρων.

«Περιμένουμε ακόμη και σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας να απαντήσει: Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην Έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο; Είναι αλήθεια πως πίσω από την εντυπωσιακή και πανάκριβη, απ' ότι φαίνεται, «παράσταση» που έδωσε η ΔΥΠΑ στην Θεσσαλονίκη, κρύβονται ψηφιακά συστήματα που συνεχώς καταρρέουν, εργαζόμενοι που προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, ελλείψεις σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλοί μισθοί και αιφνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα που οι απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των προγραμμάτων δίνουν και παίρνουν;», αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του Κοινωνικού Κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιφλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης εικόνας. Οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν, ανταποκρινόμενες στα πραγματικά προβλήματα των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ