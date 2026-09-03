VW: Προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης - Καταργούνται άλλες 50.000 θέσεις εργασίας

Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030.

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σήμερα «ομόφωνα» σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει την κατάργηση περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο έως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό συγκριτικά με ένα προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του 2024.

«Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης, των μεταβαλλόμενων δομών ζήτησης και της τεχνολογικής αλλαγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η ανάλογη προσαρμογή των δυνατοτήτων του προσωπικού στην οικονομική πραγματικότητα», εξηγεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση.

Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030. Συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας που καταργούνται αντιπροσωπεύουν το 15% του εργατικού δυναμικού του ομίλου.

Το μέλλον τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων του ομίλου Volkswagen κρέμεται από μια κλωστή, εξετάζονται «εναλλακτικές χρήσεις», αναφέρει η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μείωσης του εργατικού δυναμικού ή πώς θα κατανεμηθούν οι περικοπές στις μάρκες της και τις περιοχές.

Η Volkswagen δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω θεμελιώδης προσαρμογή στα παγκόσμια επίπεδα εργατικού δυναμικού, επιπλέον των υφιστάμενων προγραμμάτων, για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.