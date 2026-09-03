Αυτοκίνητο

VW: Προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης - Καταργούνται άλλες 50.000 θέσεις εργασίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
VW: Προχωρά το σχέδιο αναδιάρθρωσης - Καταργούνται άλλες 50.000 θέσεις εργασίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030.

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σήμερα «ομόφωνα» σχέδιο αναδιάρθρωσης που προβλέπει την κατάργηση περίπου 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο έως το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή τον διπλάσιο αριθμό συγκριτικά με ένα προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του 2024.

«Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ανταγωνιστικής πίεσης, των μεταβαλλόμενων δομών ζήτησης και της τεχνολογικής αλλαγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η ανάλογη προσαρμογή των δυνατοτήτων του προσωπικού στην οικονομική πραγματικότητα», εξηγεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται σε κρίση.

Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει μεταξύ 2024 και 2026 ότι θέλει να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία έως το 2030. Συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας που καταργούνται αντιπροσωπεύουν το 15% του εργατικού δυναμικού του ομίλου.

Το μέλλον τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων του ομίλου Volkswagen κρέμεται από μια κλωστή, εξετάζονται «εναλλακτικές χρήσεις», αναφέρει η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μείωσης του εργατικού δυναμικού ή πώς θα κατανεμηθούν οι περικοπές στις μάρκες της και τις περιοχές.

Η Volkswagen δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω θεμελιώδης προσαρμογή στα παγκόσμια επίπεδα εργατικού δυναμικού, επιπλέον των υφιστάμενων προγραμμάτων, για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το πρόγραμμα Τσίπρα ανεβάζει το θερμόμετρο - «Πέσιμο» Βορίδη στον Σαμαρά - Μέρες ’81 στο ΠΑΣΟΚ

Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές, τι ισχύει για παλιούς πληγέντες

ΔΕΘ: Σε πέντε άξονες τα μέτρα για την οικονομία - Από την ανάπτυξη και τους μισθούς, στην ακρίβεια, τη στέγη και τα χρέη

tags:
Volkswagen
Απόλυση
Εργαζόμενοι
Περικοπές θέσεων εργασίας
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider