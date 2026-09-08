Σήμερα οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών

Υπογράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπογράφεται σήμερα Τρίτη το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόντες στην υπογραφή θα είναι ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι θα συζητήσουν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για ακόμη δύο φρεγάτες FREMM του ιταλικού Ναυτικού, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική πλευρά.