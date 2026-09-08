Νέο ρεκόρ για τον χαλκό - Συσσώρευση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Ο χαλκός διεύρυνε τα κέρδη του, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ο χαλκός διεύρυνε τα κέρδη του, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι προσδοκίες για πιθανούς δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προκαλέσει μία ασυνήθιστα ισχυρή ζήτηση από τις ΗΠΑ, ρίχνοντας την προσφορά στις αγορές εκτός ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το βιομηχανικό μέταλλο σημειώνει άνοδο για τέταρτη ημέρα στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 14.617 δολαρίων ανά τόνο, ξεπερνώντας το χθεσινό ρεκόρ.

Ο χαλκός παραδοσιακά θεωρείται βαρόμετρο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας λόγω της ευρείας χρήσης του στις κατασκευές, τη μεταποίηση, τα δίκτυα ενέργειας και τις υποδομές.

«Ο χαλκός έχει φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά, διαπραγματευόμενος 16% υψηλότερα από την αρχή του έτους, καθώς η αγορά επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην ενίσχυση της προσφοράς εκτός ΗΠΑ. Το ράλι έχει επίσης υποστηριχθεί από ένα πιο αδύναμο δολάριο και ισχυρές αγορές κεφαλαίων», δήλωσε η Πάριν Πάτνι, Αναλύτρια Έρευνας Εμπορευμάτων στην Motilal Oswal Financial Services.

Η βραχυπρόθεσμη στενότητα έχει ενισχυθεί από την μαζική μετατόπιση του εξευγενισμένου χαλκού προς τις ΗΠΑ, καταγράφοντας υψηλότερες τιμές λόγω της προοπτικής δασμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ροές να έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα στις αποθήκες του LME.