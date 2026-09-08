Επιστρέφει το Dentist Pass για σχεδόν 300.000 παιδιά - Τα νέα ηλικιακά κριτήρια

Το Dentist pass αποτελεί ένα πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά. Τι αφορούν οι προληπτικές πράξεις.

Την επαναφορά του dental pass μέσα στο 2027 με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια (από 6-12 ετών σε 5-14 ετών) για 282.000 παιδιά ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους, σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14. Θα επαναφέρουμε το Dentist Pass ,το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Τι είναι το Dentist Pass

Το Dentist pass αποτελεί ένα πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά, μέσα από το οποίο:

αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης

παρέχεται δυνατότητα σε γονείς και παιδιά να λάβουν οδηγίες για τη σωστή φροντίδα της στοματικής κοιλότητας από ειδικούς

να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες οδοντιατρικές πράξεις ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Οι προληπτικές πράξεις που αφορούν ενδεικτικά σε:

Έλεγχο στοματικής υγιεινής Καθαρισμό – απομάκρυνση πλακών Φθορίωση Οδηγίες Στοματικής Υγιεινής

Dentist Pass: 40 ευρώ η ενίσχυση ανά παιδί

Οι δικαιούχοι στην προηγούμενη φάση παραλάμβαναν οικονομική ενίσχυση που ανέρχεται σε 40 ευρώ, ανά ωφελούμενο παιδί. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση πιστώνονταν στον δικαιούχο γονέα ή κηδεμόνα σε μορφή άυλης χρεωστικής κάρτας, η οποία παρέμενε σε ισχύ για έξι (6) ημερολογιακούς μήνες επιπλέον του μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε, και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και διαθέτουν POS με σχετικό κωδικό.

Να σημειωθεί ότι η ενίσχυση λαμβάνονταν, για λογαριασμό του παιδιού, από ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή την επιτροπεία του ή του παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη, ενεργώντας ως ο εκπρόσωπος του παιδιού για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος.

Το Dentist Pass εντάχθηκε στη δράση «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας "Σπύρος Δοξιάδης"» του Υπουργείου Υγείας και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.