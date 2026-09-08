ΑΠΘ: «Ξήλωσαν» το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες - Ζαχαράκη: «Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται»

«Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται», τόνισε η υπουργός Παιδείας, για το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ.

«Ό,τι καταστράφηκε, άμεσα αποκαθίσταται», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ για το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

«Ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη προσωποποιείται», σημείωσε, εξηγώντας πως αν οι ένοχοι είναι «εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας -εννοώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη».

«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε, ενώ με αφορμή επίσκεψή της τόσο στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ όσο και στις εστίες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «δεν θα σταματήσουμε το μεγάλο μας σχέδιο αναδόμησης και των υποδομών, αλλά κυρίως, της εμπέδωσης του υψηλού κύρους στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο».

«Αυτές οι εικόνες, πραγματικά, δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε».

«Ξήλωσαν» το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες - Ανακοίνωση του Ν. Παπαϊωάννου

Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις Α' φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέστρεψε ομάδα αγνώστων που εισέβαλε την Παρασκευή στον χώρο και ξήλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, όπου αναφέρει:

«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι' αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων.

Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους -- όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία».

Αντιπρύτανης ΑΠΘ: Περιορισμένες οι φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου

Για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις Α’ φοιτητικές εστίες κάνει λόγο η διοίκηση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Υπήρξε μια περιορισμένη φθορά σε κάποιες προεργασίες που έκανε η αρμόδια υπηρεσία φύλαξης, στην οποία ανέθεσε τις σχετικές δραστηριότητες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ», δήλωσε ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, υπενθυμίζοντας ότι «αντίστοιχα περιστατικά συνέβησαν τουλάχιστον τρεις φορές στις φοιτητικές εστίες και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» και σημειώνοντας ότι «οι ζημιές θα αποκατασταθούν και η κανονικότητα θα επανέλθει στις φοιτητικές εστίες».

«Το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι στην αρμοδιότητα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά επειδή αφορά τις δικές μας εστίες, φυσικά και μας ενδιαφέρει. Γι’ αυτό, πάντοτε, σε συνεργασία με την Πολιτεία και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λάβουμε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα, θα προασπίσουμε την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί οι εστίες ανήκουν στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Ερωτηθείς εάν υπήρξε καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό από την υπηρεσία φύλαξης, ο κ. Μιχαηλίδης δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι και «προφανώς και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας απαντήσει, είμαι ως υπεύθυνος αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και θα πρέπει να ενημερώνω τη Σύγκλητο, το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας για το ποιοι είναι οι νόμιμα διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες», ενώ «τα ζητήματα ασφαλείας αφορούν άλλες υπηρεσίες, αφορούν τις υπηρεσίες ασφαλείας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αλλά και την ελληνική Πολιτεία ευρύτερα».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι καταστροφές που έγιναν αφορούσαν στην εγκατάσταση του αναγνώστη καρτών που δοκιμαζόταν πιλοτικά, στο στάδιο πριν από την έκδοση των καρτών εισόδου, που θα δοθούν στους εστιακούς φοιτητές.

Ο αντιπρύτανης υπενθύμισε ότι έχει ξεκινήσει η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών, «έχουν ανακαινιστεί 100 δωμάτια για πρώτη φορά τον τελευταίο μισό αιώνα, αυτό είναι όμως το πρώτο βήμα, διότι οι εστίες χρειάζονται ριζική ανακαίνιση». «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί την Παρασκευή η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνοδευόταν από τον υφυπουργό για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πρώην πρύτανη μας, τον καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου, μαζί με τον πρύτανη Κυριάκο Αναστασιάδη, επισκέφθηκαν τις εστίες και εξήγγειλαν ένα τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ριζικής ανακαίνισης των εστιών, το οποίο θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2027 και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια οι εστίες του Αριστοτελείου αλλά και των περισσοτέρων ελληνικών πανεπιστημίων θα είναι σε ένα επίπεδο το οποίο θα τιμά όλες και όλους».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ