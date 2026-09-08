Αγροτικές ενισχύσεις 2025: Ξεκίνησε η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από δικαιούχους

Γ υποβολή της προσφυγής πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σε λειτουργία τίθεται η εφαρμογή για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από τους δικαιούχους των πληρωμών εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2025 κατά των αποτελεσμάτων, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και καταβολών, όπως τονίζει η ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αφορά γεωργούς και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις εξής Παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Πληρωμής:

Π3 -70-1.5: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Π3-70-1.3.2: Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (Κομφούζιο).

Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία).

Π3-70-1.7: Ανειλημμένες υποχρεώσεις δράσης «10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Π3-71: Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Όπως υπογραμμίζεται, η υποβολή της προσφυγής πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων Πληροφοριακών Συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, στην ψηφιακή πύλη myAADE (www.aade.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Από 08/09/2026 έως και 21/09/2026 (προθεσμία 10 εργασίμων ημερών) για την Παρέμβαση Π3-70.1.3.2 και την Π3-71 Από 08/09/2026 έως και 14/09/2026 (προθεσμία 5 εργασίμων ημερών) για τις Παρεμβάσεις Π3-70.1.5 , Π3-70.2.1 και Π3-70-1.7.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία υπολογισμού της πληρωμής τους και δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων ή να αιτηθούν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης. Ταυτόχρονα, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο της Παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις παραγωγών της Παρέμβασης Π3-70.2.1 που δεν πληρώθηκαν λόγω εν εξελίξει ελέγχων στη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ. Για τη διευκόλυνση και την ορθή υποβολή της προσφυγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που είναι αναρτημένοι στην ψηφιακή πύλη myAADE (www.aade.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Λοιπές Υπηρεσίες > Ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: