Ευρωαγορές: Πτωτικές κινήσεις με φόντο την άνοδο του πετρελαίου

Οι αγορές παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ προετοιμάζονται για την σχεδόν βέβαιη επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Ελεγχόμενες απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τρίτη, με τις αγορές να παρακολουθούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αλλά και να προετοιμάζονται για την σχεδόν βέβαιη επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,38% στις 647,41 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να καταγράφουν πτώση. Ο Eurostoxx 50 πέφτει 0,40% στις 6.378 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,38% στις 25.884 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,42% στις 8.271 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώνεται 0,17% στις 10.804 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,72% στις 51.860 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,74% στις 19.873 μονάδες.

Οι μετοχές υγειονομικής περίθαλψης σημειώνουν πτώση μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων των δοκιμών της Novartis για το φάρμακο del-desirian για τη νόσο της μυϊκής απώλειας, με την μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί 2%.

Οι δείκτες αναφοράς του αργού πετρελαίου σημειώνουν άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στο πολυήμερο ράλι που καταγράφει το Brent, το οποίο όχι μόνο διατηρείται με άνεση πάνω από τα 90 δολάρια, αλλά οδεύει προς το τριψήφιο ορόσημο. Οι συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν για να διατηρήσουν τον έλεγχο της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, βρίσκεται στο επίκεντρο και η αντίδραση των ΗΠΑ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs αναμένει ότι οι διαταραχές στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστούν το 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Την Πέμπτη αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τις χρηματαγορές να έχουν τιμολογήσει πλήρως αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι επενδυτικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank, έχουν αρχίσει να προβλέπουν περαιτέρω σύσφιξη μετά τον Σεπτέμβριο, αυξάνοντας τα στοιχήματα για μια επόμενη αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

Πέρα από την απόφαση της ΕΚΤ της Πέμπτης, τα παγκόσμια χρηματιστήρια προετοιμάζονται για μια κρίσιμη έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μετά την απροσδόκητα ισχυρή έκθεση για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα - η οποία έδειξε 162.000 θέσεις εργασίας που προστέθηκαν τον Αύγουστο - οι επενδυτές βλέπουν την ένδειξη του πληθωρισμού ως το τελευταίο κομμάτι του παζλ που θα καθορίσει ή θα καταρρίψει την υπόθεση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

«Αναταράξεις» στην Ασία

Πολλά σκαμπανεβάσματα σημειώθηκαν στα χρηματιστήρια της Ασίας, με το γεν να φτάνει στο ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, ενώ η εμπορική ανάπτυξη της Κίνας επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, αν και οι εισαγωγές έχασαν τις εκτιμήσεις, ένα σημάδι ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει χλιαρή.

Ο δείκτης Nikkei 225 εμφάνισε μεταβλητότητα πριν κλείσει με πτώση 1,7%, ενώ ο Kospi στη Νότια Κορέα, υποχώρησε -0,58%.

Στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 0,57%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε 0,36%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 1%.