Η AEG ζωντανεύει το «The Art of Hosting» με την πρώτη της εστία για ζυμαρικά

Μια σειρά καινοτομιών που ανατρέπουν τα καθιερωμένα παρουσίασε η AEG, το premium brand της Electrolux Group, πρωταγωνιστώντας στην IFA 2026.

Μια σειρά καινοτομιών που ανατρέπουν τα καθιερωμένα παρουσίασε η AEG, το premium brand της Electrolux Group, πρωταγωνιστώντας στην IFA 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ανάμεσά τους ξεχωρίζει η OnePot Pasta, η πρώτη εστία της AEG με ειδική λειτουργία μαγειρέματος ζυμαρικών.

Από τις 4 ως τις 8 Σεπτέμβριου, οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα AEG Design Collection, μια συλλογή που αναδεικνύει τις μικρές οικιακές συσκευές σε αντικείμενα design για το σύγχρονο σπίτι, καθώς και την ultra-light ηλεκτρική σκούπα AEG ErgoMini. Όλες αυτές οι καινοτομίες βρίσκονται στο επίκεντρο του «The Art of Hosting», που αποτυπώνει της φιλοσοφία της AEG να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και να δίνει νέα διάσταση στις καθημερινές εμπειρίες.

«Στην AEG, το να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε κάθε προϊόν που δημιουργούμε», αναφέρει ο Leandro Jasiocha, Head of Region EMEA της Electrolux Group. «Φέτος, αυτό σημαίνει μια εστία που μαγειρεύει ένα πιάτο ζυμαρικών χωρίς να απαιτείται συνεχής επίβλεψη ή υπολογισμός του χρόνου μαγειρέματος. Μια συλλογή design που συνδυάζει την εκφραστικότητα με τη λειτουργικότητα, καθώς και λύσεις καθαρισμού δαπέδων που αποδεικνύουν ότι ακόμη και οι μικρότερες συσκευές μπορούν να προσφέρουν μεγάλα αποτελέσματα. Σημαίνει, επίσης, μια σειρά φροντίδας ρούχων που αξιοποιεί την πολυετή τεχνογνωσία μας, ώστε τα αγαπημένα μας ρούχα να διατηρούνται για περισσότερο. Κάθε καινοτομία που παρουσιάζουμε στην IFA 2026 αποτελεί απόδειξη αυτής της προσέγγισης και του τί μπορεί να επιτευχθεί όταν δεν συμβιβάζεσαι με το προφανές και αναζητάς το απροσδόκητο» πρόσθεσε.

Παγκόσμια πρεμιέρα: Η πρώτη εστία AEG με ειδική λειτουργία μαγειρέματος ζυμαρικών

«Μετά την περσινή επιτυχία του PizzaExpert, του φούρνου που ψήνει πίτσα ποιότητας εστιατορίου σε μόλις δυόμισι λεπτά¹, το γερμανικό brand επιστρέφει στην IFA 2026 με μία ακόμη πρωτιά: μια εστία με ειδική λειτουργία μαγειρέματος ζυμαρικών. Η νέα AEG 7000 Series OnePot Pasta κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται το όνομά της. Ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό των μερίδων, προσθέτει τα υλικά στο ειδικό σκεύος, κλείνει το καπάκι και, σε περίπου 15 λεπτά², έχει έτοιμα ζυμαρικά al dente με φυσικά κρεμώδη σάλτσα. Χωρίς συνεχή επίβλεψη και χωρίς υπολογισμό του χρόνου μαγειρέματος, καθώς η εστία αναλαμβάνει τη διαδικασία και στον χρήστη απομένουν μόνο οι τελευταίες πινελιές» τονίζεται.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης της OnePot Pasta, η AEG συνεργάστηκε με το University of Gastronomic Sciences of Pollenzo στην Ιταλία, πραγματοποιώντας τυφλή γευστική δοκιμή με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες. Στη δοκιμή συγκρίθηκαν ζυμαρικά που παρασκευάστηκαν με την OnePot Pasta και με την παραδοσιακή μέθοδο μαγειρέματος, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι η OnePot Pasta προσφέρει ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση και υφή³.

Η AEG 7000 διαθέτει επίσης την πολυβραβευμένη επιφάνεια⁴ SaphirMatt®, η οποία εμφανίζει έως και δέκα φορές λιγότερες ορατές γρατζουνιές σε σύγκριση με μια συμβατική επιφάνεια εστίας⁵.

Παγκόσμια πρεμιέρα: AEG ErgoMini, μια ultra-light σκούπα χειρός με κυκλωνική τεχνολογία

Στην IFA 2026 κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της και η AEG ErgoMini, μια ultra-light και εύχρηστη σκούπα χειρός, που προσφέρει έως και 100% συλλογή σκόνης⁶. Με βάρος μόλις 0,55 kg, αξιοποιεί την κυκλωνική τεχνολογία για να διαχωρίζει τη σκόνη και τα υπολείμματα πριν φτάσουν στο φίλτρο. Έτσι, περιορίζεται η συσσώρευση ρύπων και διατηρείται ισχυρή αναρρόφηση για έως και τρεις φορές μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των καθαρισμών του, σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες ελαφριές σκούπες χειρός της ίδιας κατηγορίας⁷.

Μικρές οικιακές συσκευές με μεγάλες επιδόσεις στην IFA 2026

Η AEG Design Collection παρουσιάζεται στην IFA 2026 αποδεικνύοντας ότι οι μικρές οικιακές συσκευές μπορούν να αποτελούν μέρος του design του σπιτιού. Με σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από τη γερμανική αισθητική και διαισθητική τεχνολογία, η συλλογή έχει ήδη διακριθεί με το Red Dot Design Award8, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τη χρηστικότητα.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογή έχει ο AEG 3-in-1 Pizza Oven με Air Fry, ο οποίος συνδυάζει φούρνο πίτσας, air fryer και πλήρως λειτουργικό φούρνο σε έναν σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο. Τη συλλογή συμπληρώνουν μια φρυγανιέρα, ένας βραστήρας, μια καφετιέρα φίλτρου και μια μηχανή espresso, που ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία.

Λύσεις ειδικά για τη φροντίδα των μάλλινων ρούχων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της AEG, το 67% των Ευρωπαίων δεν εμπιστεύεται απόλυτα το πλυντήριο ρούχων του για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων9. Φέτος στην IFA 2026, η AEG γιορτάζει την πολυετή συνεργασία της με τη The Woolmark Company, τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων από μαλλί10. Η AEG διαθέτει μια ευρεία σειρά πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων με πιστοποίηση Woolmark11, ενώ ήταν και το πρώτο brand οικιακών συσκευών που απέκτησε την πιστοποίηση Woolmark Green, το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης Woolmark για στεγνωτήρια.

Όλα τα πλυντήρια-στεγνωτήρια AEG διαθέτουν πιστοποίηση Woolmark Blue, με την κίνηση του κάδου να προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Για το στέγνωμα, το 9000X AbsoluteCare® Pro διαθέτει 3DScan Technology, η οποία ανιχνεύει την υγρασία ακόμη και στο εσωτερικό των ρούχων, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο στέγνωμα..

The Art of Hosting: Η AEG μετατρέπει τις καθημερινές μας συγκεντρώσεις σε μοναδικές στιγμές

Πέρα από τις καινοτομίες στους τομείς της γεύσης, της φροντίδας και της ευεξίας, η AEG παρουσιάζει στην IFA 2026 το «The Art of Hosting», μια νέα προσέγγιση στη σύγχρονη φιλοξενία στο σπίτι.

Για πέντε μέρες, chefs και δημιουργοί από τον χώρο της γαστρονομίας, της τέχνης, της μόδας και του interior design θα παρουσιάσουν στο περίπτερο της AEG διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης φιλοξενίας, μέσα από live cooking, δημιουργικά challenges και δράσεις ευεξίας.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκεται και ο δημοφιλής Έλληνας chef Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος στις 7 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει ένα μεσογειακό μενού στο πλαίσιο μιας εμπειρίας που συνδυάζει τη γαστρονομία με την τέχνη του τραπεζιού. Η AEG θα παρουσιάσει τις τελευταίες της καινοτομίες στην IFA 2026, στο Βερολίνο από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, στο Hall 4.1, Booth 101.