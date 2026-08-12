Έξαρση συλλοίμωξης γρίπης Α με Covid 19 στην Πάρο - Κρούσματα σε Ίο, Νάξο και άλλα Κυκλαδονήσια

Έξαρση συλλοίμωξης γρίπης Α με Covid 19 καταγράφεται από τις αρχές Αυγούστου στην Πάρο, εκεί που κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους παραδοσιακά οι νέες και οι νέοι.

Έξαρση συλλοίμωξης γρίπης Α με Covid 19 καταγράφεται από τις αρχές του Αυγούστου στην Πάρο, εκεί που κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους παραδοσιακά οι νέες και οι νέοι που αποφοιτούν από την Γ’ λυκείου, μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις και την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Ο τεράστιος όγκος επισκεπτών, κυρίως νεαρής ηλικίας, που έχει δεχτεί τις τελευταίες μέρες το νησί και οι υψηλοί συγχρωτισμοί που καταγράφονται στα μπαρ και τα νυχτερινά clubs της Νάουσας επιταχύνουν την διασπορά των δύο λοιμώξεων, με πολλούς νεαρούς επισκέπτες να αναγκάζονται να διακόψουν πρόωρα τις διακοπές τους για να επιστρέψουν και να εισάγονται ακόμα και σε νοσοκομεία για αναπνευστική υποστήριξη, καθώς η γρίπη Α προκαλεί ως επιπλοκή βαριά πνευμονία. Παρόμοια εικόνα με την έντονη εξάπλωση των δύο λοιμώξεων καταγράφεται και στην Ίο, που αποτελεί τον έτερο δημοφιλέστερο νησιωτικό προορισμό για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες, μετά την Πάρο.

Υψηλός πυρετός, πονόλαιμος και καταβολή δυνάμεων

Η διπλή λοίμωξη εκδηλώνεται με ιδιαίτερα βαριά νόσηση με την γρίπη Α να προκαλεί πολύ υψηλό πυρετό που αγγίζει τους 40 °C και τον κορονοϊό να προκαλεί έντονο πονόλαιμο, δυσκολία στην κατάποση και αδυναμία κατανάλωσης φαγητού, ενώ εξαιρετικά έντονες είναι η καχεξία και η εξάντληση που προκαλεί ακόμα και σε υγιή άτομα, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα.

Ο πυρετός είναι τόσο υψηλός που δεν υποχωρεί ούτε μετά την χορήγηση των αντιικών φαρμάκων (tamiflu), στα πρώτα εικοσιτετράωρα της λοίμωξης. Ακόμα και με την τακτική χορήγηση αντιπυρετικών σκευασμάτων ο πυρετός στα πρώτα 24ωρα της εκδήλωσης των συμπτωμάτων -και όσο το ιικό φορτίο παραμένει υψηλό-ξεπερνά τους 38 °C, όταν η θερμοκρασία των ασθενών πέφτει.

Η διασπορά των δύο λοιμώξεων στο μεταξύ συνεχίζεται στα γειτονικά Κυκλαδονήσια καθώς οι νέοι ταξιδεύουν από το ένα νησί στο άλλο και ήδη αρκετά κρούσματα γρίπης Α ή και συλλοίμωξης γρίπης Α με κορονοϊό έχουν καταγραφεί στο νησί της Νάξου που αποτελεί επόμενη στάση στο δρομολόγιο των πλοίων από τον Πειραιά για την Παροναξία.

Μεγάλη ζήτηση για αντιπυρετικά, αντιικά και σιρόπια για βήχα και στη Νάξο

Η εξάπλωση των δύο λοιμώξεων είναι τέτοια που το αντιικό φάρμακο tamiflu, τα κοινά αντιπυρετικά σκευάσματα και τα αποχρεμπτικά σιρόπια για τον βήχα έχουν γίνει δυσεύρετα στα φαρμακεία. Στη Νάξο, τα Σαββατοκύριακα που εφημερεύει στη χώρα ένα φαρμακείο κυριολεκτικά αδειάζουν τα ράφια, με την Άννα Ψαρρά, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου που εφημέρευε την περασμένη Κυριακή να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καλύψει τις ανάγκες των τουριστών καθώς η ζήτηση για παυσίπονα, αντιπυρετικά, σιρόπια και αντιικά σκευάσματα είναι πολύ αυξημένη.

Την ίδια ώρα το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου το οποίο εφημερεύει καθημερινά για τα επείγοντα περιστατικά δέχεται ασθενείς που καταφθάνουν με γαστρεντερίτιδα, νέους και νέες υπό την επήρεια αλκοόλ, τραυματίες από ατυχήματα σε ξηρά και θάλασσα, καρδιολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά και ασθενείς με γρίπη Α ή και συλλοίμωξη με κορονοϊό, με τον παθολόγο, διευθυντή ΕΣΥ, Παναγιώτη Γρυλλάκη, τους άλλους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να δουλεύουν ασταμάτητα για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι καταφθάνουν νυχθημερόν στα Επείγοντα.

Συστάσεις για την διατροφή - Πώς αντιμετωπίζεται η ναυτία

Η χορήγηση του αντιικού φαρμάκου (tamiflu) γίνεται μετά την διάγνωση της γρίπης Α και η βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών καθίσταται ορατή μετά τα δύο πρώτα 24ωρα. Το φάρμακο προκαλεί ναυτία, εμετούς και γαστρεντερικές ενοχλήσεις και κοντά στην λήψη του δεν συστήνεται η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας υγρών - γιατί το πολύ νερό επιδεινώνει τη ναυτία. Οι ασθενείς πρέπει να πίνουν συχνά μικρές ποσότητες (γουλιές) νερού, καθώς ο οργανισμός τους λόγω του πυρετού έχει υποστεί αφυδάτωση, αλλά δεν πρέπει να καταναλώνουν απότομα πολλά υγρά. Σε περίπτωση έντονης ναυτίας και εμετού, ενδεχομένως θα χρειαστεί τα φάρμακα να χορηγηθούν ενδοφλέβια, μαζί με ορό για ενυδάτωση.

Για τον ίδιο λόγο, η διατροφή πρέπει να είναι πολύ ελαφριά κατά τη νόσηση με γρίπη Α και συστήνεται η κατανάλωση σούπας και ζωμών (σε μικρή ποσότητα), φιδέ, ρυζιού, φρυγανιάς και μπανάνας που είναι πλούσια σε κάλιο. Συστήνονται δηλαδή τρόφιμα ελαφριά με μαλακή υφή, ώστε ο ασθενής να μπορεί να καταπίνει, χωρίς να υποφέρει. Στην περίοδο της νόσησης και της ανάρρωσης πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά, λιπαρά και πικάντικα τρόφιμα, τα αυγά, το ψάρι και τα γαλακτοκομικά γιατί εντείνουν τις γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Συστήνεται επίσης η χορήγηση ζεστών αφεψημάτων (χαμομήλι, τσάι, με μέλι και λεμόνι) που δρουν ευεργετικά στον έντονο πονόλαιμο, καταπραΰνοντας τον ερεθισμένο λαιμό. Παράλληλα, επιβάλλεται ύπνος και επαρκής ξεκούραση, καθώς η γρίπη Α καταπονεί έντονα τον οργανισμό, ακόμα και σε νεαρές ηλικίες 17-20 ετών, που οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες συνήθως νιώθουν άτρωτοι. Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με άτομα με ευάλωτη υγεία και να φορούν μάσκα όταν ταξιδεύουν και όταν μετακινούνται με αυτοκίνητο.