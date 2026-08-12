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FT: O Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

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FT: O Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναβρασίσκ, κατόπιν αιτήματος Βανς.

Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, στην πόλη Ναβρασίσκ, κατόπιν αιτήματος που διατύπωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές της στην ουκρανική κυβέρνηση.

Κατά το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον θορυβήθηκε διότι οι επιθέσεις αποσταθεροποιούσαν περαιτέρω τις αγορές πετρελαίου κι έπλητταν αμερικανικές εταιρείες, καθώς στοχοποιούσαν δεξαμενόπλοια με αργό που είχε μεταφερθεί από το Καζακστάν σε τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium κοντά στο ρωσικό λιμάνι.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο άμεσα τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Παρόμοια πληροφορία πάντως είχε μεταδώσει προ ημερών το πρακτορείο Bloomberg, σημειώνοντας πως το αίτημα αφορούσε μη ρωσικά δεξαμενόπλοια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Τζέι Ντι Βανς
Ουκρανία
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Ρωσία
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