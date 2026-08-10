Μασκ: Το Starlink θα είναι σε κάθε αυτοκίνητο - Είναι ο «μόνος τρόπος» για να συνδεθούν δισεκατομμύρια οχήματα

Ο Μασκ περιέγραψε το δορυφορικό διαδίκτυο ως τη μόνη πρακτική μέθοδο για να αποκτήσει ο παγκόσμιος στόλος οχηματών ευρυζωνική σύνδεση.

«Όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν Starlink στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουν δισεκατομμύρια οχήματα εξαιρετικές ευρυζωνικές υπηρεσίες», έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter, περιγράφοντας το δορυφορικό διαδίκτυο ως τη μόνη πρακτική μέθοδο για να αποκτήσει ο παγκόσμιος στόλος οχηματών ευρυζωνική σύνδεση.

Το σχόλιο του Μασκ ήρθε ως απάντηση στη συζήτηση που προκάλεσε η φωτογραφία ενός Tesla Cybercab που εντοπίστηκε στο Τέξας με μια εντοιχισμένη κεραία Starlink στο πίσω μέρος του. Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν έδειξαν ότι η κεραία προσαρμόστηκε πιο ομοιόμορφα από προηγούμενες αντίστοιχες απόπειρες.

Looks like Tesla has maybe unveiled their new Starlink dish integration on the Cybercab (first photo)?



While Starlink dishes have been spotted on Cybercabs before (second photo), this is the first time we’ve seen this gold cover & flush mounting. Definitely a seamless… https://t.co/A3KxpEiLRX pic.twitter.com/pSyKVHWBMs — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 8, 2026

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται τόσο της Tesla όσο και της SpaceX, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν αναπόφευκτους περιορισμούς στην παροχή συνεπών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας σε αυτοκίνητα εν κινήσει, ειδικά σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές όπου η κάλυψη δεν είναι καλή. Το Starlink έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευρυζωνική σύνδεση σχεδόν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει καθαρή θέα στον ουρανό.

Το όραμα ευθυγραμμίζεται με το έργο της Tesla στα αυτόνομα οχήματα και το ρομποτικό ταξί. Η ευρυζωνική σύνδεση θα μπορούσε να υποστηρίξει την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για πλήρως αυτόνομα οχήματα, ενημερώσεις λογισμικού μέσω αέρος, χαρτογράφηση υψηλής ευκρίνειας και λειτουργίες ψυχαγωγίας ή παραγωγικότητας εντός οχήματος. Για έναν στόλο ρομποτικών ταξί, η αξιόπιστη συνδεσιμότητα θα επέτρεπε επίσης την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, τη διαχείριση στόλου και την ταχεία απόκριση σε ακραίες περιπτώσεις.

Το Starlink, με χιλιάδες δορυφόρους που λειτουργούν σε χαμηλή τροχιά της Γης, θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει ένα ακόμη επίπεδο συνδεσιμότητας.

Κατασκευαστικές προκλήσεις

Σε παλιότερες δηλώσεις του ο Μασκ έχει δηλώσει ότι το δίκτυο θα μπορούσε στο μέλλον να μεταφέρει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο και να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα για την SpaceX, με ορισμένες εκτιμήσεις από την εταιρεία και τους αναλυτές να κάνουν λόγο για ετήσια έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ή υψηλότερα καθώς η υιοθέτηση κλιμακώνεται στις αγορές καταναλωτών, επιχειρήσεων, ναυτιλίας, αεροπορίας και κινητικότητας.

Οι προκλήσεις ωστόσο παραμένουν. Το υλικό των αυτοκινήτων θα πρέπει να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες, κραδασμούς, έκθεση σε καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το κόστος ανά μονάδα θα πρέπει να μειωθεί για την υιοθέτησή του στη μαζική αγορά., ενώ θα απαιτηθούν επίσης κανονιστικές εγκρίσεις, συντονισμός φάσματος και κλίμακα κατασκευής για εκατομμύρια τερματικά. Η κατανάλωση ενέργειας και η διαχείριση θερμότητας μέσα σε ένα όχημα παρουσιάζουν πρόσθετα τεχνικά εμπόδια.

Η Tesla έχει ήδη ενσωματώσει εκτεταμένο υλικό συνδεσιμότητας και υπολογιστών στα οχήματά της για λειτουργίες Αυτόματου Πιλότου και Πλήρους Αυτόνομης οδήγησης. Η προσθήκη μιας ειδικής δορυφορικής σύνδεσης υψηλού εύρους ζώνης θα βασιζόταν σε αυτό το θεμέλιο. Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν διερευνήσει δορυφορικές συνεργασίες ή υβριδικές λύσεις κυψελοειδούς-δορυφόρου, ωστόσο η δήλωση του Μασκ παρουσιάζει το Starlink ως ένα πιθανό βιομηχανικό πρότυπο και όχι ως ένα χαρακτηριστικό μόνο της Tesla.