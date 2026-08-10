Handelsblatt: Οι ξένοι θέλουν τις ελληνικές τράπεζες - Και η Αθήνα θέλει τους ξένους

Οι ελληνικές τράπεζες θεωρούνται ελκυστικοί στόχοι εξαγοράς. Η ιταλική UniCredit έχει ήδη αρχίσει να τοποθετείται στην ελληνική αγορά – και, σε αντίθεση με τη Γερμανία, είναι καλοδεχούμενη.

Ενώ στη Γερμανία η είσοδος της ιταλικής UniCredit στην Commerzbank προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές στον τραπεζικό κλάδο γίνονται δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες, σημειώνει η Handelsblatt. Το δημοσίευμα, μάλιστα, επικαλείται δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος θεωρεί ότι περαιτέρω συμμετοχές διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι σαφώς ευπρόσδεκτες στην πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο Στουρνάρας στη Handelsblatt. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν σημαντικό βήμα «για την υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την υπέρβαση του κατακερματισμού και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας».

Το ενδιαφέρον των διεθνών τραπεζών για την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο, σημειώνει η Handelsblatt. Μετά την πολυετή κρίση κρατικού χρέους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξυγιάνει ριζικά τους ισολογισμούς τους. Τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα καταδεικνύουν αύξηση των εσόδων, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, σημαντική υποχώρηση του πιστωτικού κινδύνου και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού.

Οι αναλυτές θεωρούν πλέον τον κλάδο ελκυστική επενδυτική επιλογή. Η «ισχυρή επίδοση», οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις και οι ακόμη ελκυστικές αποτιμήσεις καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες μια «πειστική ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν αξία και ανάπτυξη», γράφουν αναλυτές της Deutsche Bank. Παράλληλα, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θεωρούνται ελκυστικοί υποψήφιοι για συμμετοχές και εξαγορές.

Η UniCredit είναι καλοδεχούμενος επενδυτής στην Αθήνα

Το πόσο θετικά αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους επενδύσεις στην Ελλάδα φαίνεται από την περίπτωση της Alpha Bank. Η τράπεζα σύναψε ήδη στα τέλη του 2023 στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit. Τότε οι Ιταλοί απέκτησαν αρχικά από το κρατικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ποσοστό 8,97%. Σήμερα η UniCredit κατέχει το 29,8%, ενώ περίπου το 70% των μετοχών βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα η UniCredit θα υποβάλει δημόσια πρόταση εξαγοράς προς τους μετόχους της Alpha Bank.

Σε αντίθεση με τη Γερμανία, ο επικεφαλής της UniCredit, Andrea Orcel, συναντά ευρεία αποδοχή στην Αθήνα. Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, και η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζουν ρητά την είσοδο της ιταλικής τράπεζας. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή «σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία». Η Ευρώπη χρειάζεται «ισχυρότερες, τεχνολογικά προηγμένες τράπεζες, οι οποίες θα είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Και ο Γιάννης Στουρνάρας κάνει λόγο για «μια πολύ θετική εξέλιξη και για τις δύο τράπεζες». Από την πλευρά του, ο Orcel δήλωσε φέτος ότι η επένδυση «ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες μας». Από την είσοδο των Ιταλών, η χρηματιστηριακή αξία της Alpha Bank έχει τριπλασιαστεί.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες εμφανίζονται σε καλή κατάσταση. Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ τα βασικά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8%. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης ήταν η διαχείριση περιουσίας, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι χρηματιστηριακές εργασίες.

Με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων περίπου 12%, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 10%. Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στην κεφαλαιακή τους επάρκεια. Σύμφωνα με υπολογισμούς της DBRS Morningstar, ο μέσος δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων Tier 1 ανέρχεται πλέον στο 16,5%.

Παράλληλα, βελτιώνεται η ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων, καθώς οι τράπεζες μειώνουν σταδιακά τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις που είχαν λάβει το 2012 ως αντιστάθμισμα για το «κούρεμα» των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μείωση των προβληματικών δανείων. Ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) βρισκόταν ακόμη στο 55% το 2016, σήμερα έχει περιοριστεί περίπου στο 3%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που βρίσκεται στο 2,2%.

Σενάρια εξαγορών στο Χρηματιστήριο

Η επιστροφή του τραπεζικού κλάδου αποτυπώνεται και στο Χρηματιστήριο. Ο τραπεζικός δείκτης FTSE/ATHEX Banks της Αθήνας ενισχύθηκε κατά 21,4% μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες. Παρά το ράλι, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Και αυτό, σύμφωνα με την Deutsche Bank, τις καθιστά ελκυστικούς στόχους εξαγοράς.

Από τη στιγμή που η Alpha Bank είναι ουσιαστικά ήδη συνδεδεμένη με τη UniCredit, οι αναλυτές βλέπουν κυρίως την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank ως ενδιαφέροντες στόχους.

Η Πειραιώς θεωρείται σχετικά εύκολη περίπτωση ενσωμάτωσης λόγω της συγκριτικά χαμηλότερης χρηματιστηριακής της αξίας και της σαφούς επικέντρωσής της στην εγχώρια αγορά. Η Eurobank, από την άλλη πλευρά, προσφέρει μέσω των θυγατρικών της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης σε αγορές όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους, ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι για συμμετοχές σε ελληνικές τράπεζες αναφέρονται μεγάλοι ιταλικοί, γαλλικοί και ισπανικοί τραπεζικοί όμιλοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, πάντως, η συζήτηση ξεπερνά τις πιθανές συνέργειες. Μια πραγματική ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον δημιουργηθούν και οι κατάλληλες πολιτικές προϋποθέσεις, δήλωσε ο Στουρνάρας στη Handelsblatt. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (EDIS) και ένας ενιαίος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων.

Μόνο τότε θα μπορούν τα κεφάλαια και η ρευστότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρώπης. Αυτό όχι μόνο θα διευκόλυνε τις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις, αλλά θα συνέβαλλε και στη δημιουργία μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στην αποτελεσματικότερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στην Ευρώπη.