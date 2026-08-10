Ρουμανία: Παράταση λειτουργίας του αντιδραστήρα της Τσερναβόντα μετά την εκτροπή ροής του Δούναβη

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός αντιδραστήρας της χώρας στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα θα μπορεί να λειτουργεί για εννέα ακόμη ημέρες.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός αντιδραστήρας της χώρας στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα θα μπορεί να λειτουργεί για εννέα ακόμη ημέρες χάρη στην εκτροπή της ροής των υδάτων του Δούναβη η οποία διασφαλίζει την τροφοδοσία του συστήματος ψύξης του.

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου.

Η ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και η βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή της ροής των υδάτων και την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, γεγονός που επιτρέπει την λειτουργία του αντιδραστήρα για τουλάχιστον εννέα ημέρες.

Μετά τις 15 Αυγούστου αναμένεται ότι η στάθμη των υδάτων του Δούναβη θα αυξηθεί με την εισροή του νερού της βροχής, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας του ενός από τους δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα και στην διακοπή της λειτουργίας μονάδων του πυρηνικού σταθμού Paks της Ουγγαρίας που ψύxεται επίσης από τα νερά του ποταμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ