Παξοί: Οι σμαραγδένιες σπηλιές που μαγεύουν τους επισκέπτες

Η θαλάσσια περιήγηση στις φημισμένες σμαραγδένιες σπηλιές θα σας κάνει να αγαπήσετε τους Παξούς ακόμα περισσότερο. Τα ενάλια σπήλαια («γράβες») που βρίσκονται στη δυτική πλευρά του νησιού προσφέρουν ένα μαγευτικό θέαμα στους επισκέπτες.

Με ατού την καταπράσινη φύση και τις εξωτικές παραλίες, οι Παξοί είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές στο Ιόνιο. Το πρόγραμμα εδώ έχει βουτιές σε διάφανα τιρκουάζ νερά και χαλαρές βόλτες σε γραφικά λιμάνια και χωριά με παραδοσιακή επτανησιώτικη αρχιτεκτονική.

Αν όμως είστε από αυτούς που θέλουν και λίγη δράση στις διακοπές τους, τότε οι μαγευτικές θαλάσσιες σπηλιές των Παξών θα σας αποζημιώσουν. Η περιήγηση στις εκπληκτικές «γράβες» (δηλαδή ενάλιες σπηλιές) θα σας κάνει να αγαπήσετε αυτό το νησί ακόμα περισσότερο.

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