10 social media που έχουμε ξεχάσει ότι υπήρξαν

Το να μπαίνεις στα social media τη δεκαετία του 2000 μαρτυρούσε πως ήσουν πάρα πολύ σκληρός τύπος και ζούσες κάτι σαν δεύτερη ζωή.

Το να μπαίνεις στα social media τη δεκαετία του 2000 μαρτυρούσε πως ήσουν πάρα πολύ σκληρός τύπος και ζούσες κάτι σαν δεύτερη ζωή. Το άνοιγμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο ήχος του modem και τα έντονα χρώματα της οθόνης σε έβαζαν μέσα σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα Ίντερνετ που περνούσε τη φάση της δύσκολης εφηβείας του. Τουλάχιστον την περνούσαμε παρέα, κάτι ήταν κι αυτό.

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