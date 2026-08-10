Τσίπρας: «Η πολιτική είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ καταλόγισε στην κυβέρνηση «έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια».

«Η διαφθορά και η ακρίβεια είναι δίδυμα αδελφάκια, διότι ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται και σε αυτήν τη διαφθορά», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr και δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες ή σε απευθείας αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο. Είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο νοσοκομείο, από τις κρίσιμες εκείνες υποδομές που σε περιόδους κρίσης ακρίβειας θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μέση ελληνική οικογένεια», εξήγησε, ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση «έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια».

«Το ζήτημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα. Η λογική μας δεν είναι να επιδοτούμε προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την κρίση, διότι δεν λύνεις κανένα πρόβλημα αν δεν να καταπολεμήσεις την αιτία του προβλήματος. Εάν εγώ δώσω ένα επίδομα στον ενοικιαστή, είναι βέβαιο, όσο παραμένει η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, η χαμηλή προσφορά και η υψηλή ζήτηση, θα έβρισκε τον τρόπο ο ιδιοκτήτης να αυξήσει το ενοίκιο, ώστε αυτό το επίδομα που θα έδινε στον ενοικιαστή να πάει στη δική του τσέπη», πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας.

Ερωτηθείς ποιες είναι οι παρεμβάσεις που όντως θα μπορούσε να κάνει μια νέα κυβέρνηση, υποστήριξε ότι δεν υπόσχεται «θαύματα». «Θα μπορούσα να σου υποσχεθώ ότι από τη μια μέρα στην άλλη η ζωή σου θα γίνει ένας παράδεισος. Ότι ο μισθός σου θα τριπλασιαστεί. Πόσο αξιόπιστο θα ήταν αυτό;», είπε, τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι «η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού» αλλά «η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο σχέδιο για τη ΔΕΗ ώστε να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση «εξυπηρέτησης της ωφέλειας των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων» σε μια δημόσια επιχείρηση που «θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές».

«Η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», σχολίασε, μεταξύ άλλων και επανέλαβε πως η διαφορά με το '15 είναι ότι τότε ήξερε τι θέλει να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει, ενώ τώρα έχοντας την εμπειρία της διακυβέρνησης «στις πιο δύσκολες συνθήκες» και «σε μια πολλαπλή κρίση», είναι σε θέση σήμερα να πει «όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και προς τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί κάτι σαν «καθεστώς» στη χώρα, καθώς η Δικαιοσύνη είναι «ουσιαστικά ευνουχισμένη από την ηγεσία της που διορίζεται από αυτή την κυβέρνηση» και χαρακτηρίζοντας θετικό ότι «υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ