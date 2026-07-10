«Ορμητήριο» το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την γεώτρηση στο Block 2 - Μέσα στο μήνα κατατίθεται η ΣΜΠΕ

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας επιλέχθηκε ως βάση υποστήριξης για την ερευνητική γεώτρηση των Exxon Mobil-Energean-HELLENiQ ENERGY στο Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο με την απόφαση να ανοίγει πλέον τον δρόμο για την κατάθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τον Φεβρουάριο τα τρυπάνια στο νερό.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αναδείχθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, προτιμητέο να στηρίξει τις εργασίες για την ερευνητική γεώτρηση στο block 2 που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Ως γνωστόν, η κοινοπραξία των Exxon Mobil-Energean-HELLENiQ ENERGY με operator την Energean βρισκόταν σε διαδικασία εξέυρεσης λιμένα με τις επιλογές να ήταν είτε το λιμάνι της Πάτρας είτε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με αμφότερα να συγκεντρώνουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τις εργασίες που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση.

Εν τέλει, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με το insider.gr, η «πλάστιγγα» έγειρε υπέρ του λιμανιού της Ηγουμενίτσας λόγω γεωγραφικής εγγύτητας με το θαλάσσιο Οικόπεδο 2 και το σημείο της γεώτρησης. Η απόσταση από το Οικόπεδο 2 είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με το λιμάνι της Πάτρας, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά προσωπικού, εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης, ενώ την ίδια στιγμή περιορίζει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Προς υποβολή η ΣΜΠΕ

Σε κάθε περίπτωση, η οριστικοποίηση του Λιμένα για την υποστήριξη των εργασιών συνιστά κρίσιμο «milestone» καθώς ανοίγει τον δρόμο για την κατάθεση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την ερευνητική γεώτρηση πράγμα που αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιούλιο με σκοπό να εγκριθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ώστε να ακολουθήσει με το νέο χρόνο η έναρξη των εργασιών «επί του πεδίου».

Σημειώνεται ότι η προοπτική αξιοποίησης του λιμένα της Ηγουμενίτσας ως βάσης υποστήριξης φαίνεται να επιταχύνει τον μετασχηματισμό του από μια παραδοσιακή πύλη επιβατικών και εμπορευματικών ροών προς την Ιταλία σε ένα πιο σύνθετο και ενεργειακό και εφοδιαστικό κόμβο, με αυξημένο ρόλο στις offshore δραστηριότητες της περιοχής.

«Κινητικότητα» στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Υπενθυμίζεται ότι το block 2 συνιστά την πιο ώριμη περιοχή ανάμεσα στα οικόπεδα που συνθέτουν σήμερα το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης Υδρογονανθράκων με αξιόλογες ωστόσο εξελίξεις να καταγράφονται συνολικότερα στον τομέα το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά, η Chevron προχώρησε στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της στις ελληνικές θάλασσες προσθέτοντας στο σχετικό «φάκελο» και το Οικόπεδο 10 που πλέον διαχειρίζεται από κοινού με την Helleniq Energy.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και επίσημα στα μέσα Ιουνίου, «επισφραγίζοντας» και εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες που σύμφωνα με πληροφορίες ήδη προκύπτουν νέα «ονόματα» στο τραπέζι με την ΕΔΕΥΕΠ να επεξεργάζεται τον καλύτερο τρόπο και φόρμουλα προκειμένου να αξιοποιήσει το momentum, προσελκύοντας νέους επενδυτές στις ελληνικές θάλασσες.

Η ΕΔΕΥΕΠ φέρεται να σχεδιάζει την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, «βγάζοντας» προς διάθεση περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας που εκτιμάται ότι παρουσιάζουν αξιόλογο γεωλογικό ενδιαφέρον, ικανό να τραβήξει την προσοχή εταιρειών του κλάδου που γενικά αναζητούν ευκαιρίες όπου γης.

Παράταση στο block «Ιόνιο»

Την ίδια στιγμή, η ΕΔΕΥΕΠ αποφάσισε την παράταση έως τον Οκτώβριο του 2027 για την συνέχιση των ερευνών στο μπλοκ «Ιόνιο», δίνοντας το περιθώριο στην διαχειρίστρια εταιρεία Helleniq Energy να επανεξετάσει τις εργασίες επί του οικοπέδου, ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την εμπορικότητα της περιοχής. Σημειώνεται πως το μπλοκ «Ιόνιο» συνορεύει με το μπλοκ 2, στο οποίο θα διεξαχθεί ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027.

Υπενθυμίζεται πως στην ανάπτυξη του μπλοκ «Ιόνιο» συμμετείχε στο παρελθόν και η ισπανική εταιρεία υδρογονανθράκων Repsol, η οποία, ωστόσο, αποχώρησε στο τέλος του 2021, παραχωρώντας το μερίδιό της (50%) στα τότε ΕΛΠΕ, νυν Helleniq Energy. Η τελευταία, προχώρησε στις αρχές του 2026 σε κινήσεις προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της στην περιοχή, μια παράταση που δόθηκε τώρα με τη συναίνεση της ΕΔΕΥΕΠ.

Το πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων στις ελληνικές θάλασσες

Υπενθυμίζεται ότι το «Exploration Program:10 Year Outlook» που είχε καταρτίσει η ΕΔΕΥΕΠ και παρουσιάσει μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης με την Chevron και την Helleniq Energy για 2+2 οικόπεδα Νότια της Πελοποννήσου και Νότια της Κρήτης, προβλέπει τα εξής ως προς την πραγματοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δεδομένα ως προς την ωρίμανση των παραχωρήσεων:

Στο «μπλοκ 2» στο ΒΔ Ιόνιο (Energean, ExxonMobil, Helleniq Energy), η πρώτη γεώτρηση αναμένεται το Φεβρουάριο του 2027. Θα είναι μια πρώτη απάντηση εδώ και δεκαετίες για το τι κρύβουν οι ελληνικές θάλασσες.

Στο «μπλοκ Ιονίου» (Helleniq Energy), το 1ο τρίμηνο 2028. Σημειωτέον ότι είναι το μόνο πλέον θαλάσσιο οικόπεδο, στο οποίο ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να έχει το 100%, κατάσταση που δεν θα μείνει για πάντα έτσι, ειδικά αν η γεώτρηση στο γειντιάζων "μπλοκ 2" αποβεί θετική.

Στο «μπλοκ 10» του Κυπαρισσιακού Κόλπου (Chevron, Helleniq Energy), το 2ο τρίμηνο 2028.

Στα «ΝΔ της Κρήτης» (ExxonMobil, Helleniq Energy) το 3ο τρίμηνο 2028.

Στο «Α2» (Chevron- Helleniq Energy) το 2ο-3ο τρίμηνο 2031.

Στο «Νότια Πελοπόννησος» (Chevron-Helleniq Energy) το 4ο τρίμηνο 2031.

Στο «Νότια Κρήτη 1» (Chevron-Helleniq Energy) το 2ο-3ο τρίμηνο 2032.

Στο «Νότια Κρήτη 2» (Chevron-Helleniq Energy) το 4ο τρίμηνο 2032

Τα παραπάνω φυσικά δεν αφορούν παρά προβλέψεις, όπως υποδηλώνει και ο όρος «outlook». Το στοίχημα θα κριθεί επί του πεδίου, από τα ευρήματα των ερευνών, τον τύπο των υδρογονανθράκων, τα χαρακτηριστικά της λεκάνης, τα βάθη και την απόσταση από τη στεριά.

Eφόσον οι παραπάνω γεωτρήσεις οδηγήσουν σε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, τότε κάπου μεταξύ 2032-2035, θα δούμε όπως είχε εκτιμήσει προ μηνών ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Άρης Στεφάτος και την πρώτη παραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.