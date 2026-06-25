Interwood: Πώληση δεύτερου ακινήτου έναντι 5,2 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω του οποίου αναμένεται να επιτύχει συνολική μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά €7 εκατ.,

Η Interwood ανακοινώνει την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης δεύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας της, έναντι συνολικού τιμήματος €5,2 εκατ., στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό €5 εκατ. θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά δαπάνες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων.

Η παρούσα εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας πώλησης του πρώτου ακινήτου της εταιρείας, για την οποία έχει ήδη υπογραφεί προσύμφωνο και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος. Από τη συγκεκριμένη συναλλαγή προβλέπεται να εισρεύσουν €3 εκατ., εκ των οποίων €2 εκατ. θα διατεθούν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και €1 εκατ. για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί το κεφάλαιο κίνησης, ενώ ταυτόχρονα θα κεφαλαιοποιηθεί το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο, ενισχύοντας περαιτέρω τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ αναμένεται να έχει επιτύχει:

συνολική μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά €7 εκατ.,

ενίσχυση της ρευστότητας και της καθαρής θέσης μέσω της κεφαλαιοποίησης του ομολογιακού δανείου,

υλοποίηση επενδύσεων ύψους €1 εκατ. στις παραγωγικές υποδομές της εταιρείας.

Οι ανωτέρω ενέργειες, σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, το οποίο μειώνει ουσιαστικά τη μόχλευση, βελτιώνει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και δημιουργεί ισχυρότερες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Η Διοίκηση της INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ παραμένει προσηλωμένη στην πλήρη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, με στόχο τη δημιουργία μίας ισχυρότερης, περισσότερο ανταγωνιστικής και χρηματοοικονομικά εύρωστης εταιρείας, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.