Ποιος είναι ο «νούμερο 1» franchisee της ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα δίκτυο 40 καταστημάτων

Ο λόγος για τον Τάσο Κάπο από τη Ζαχάρω. Τα επιχειρηματικά του βήματα.

Με την ΑΒ Βασιλόπουλος να δίνει έμφαση στο franchise, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού που υλοποιεί με ορίζοντα το 2028, στο προσκήνιο έρχεται μια νέα γενιά περιφερειακών συνεργατών, με διορατικότητα και σαφές όραμα για το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 46χρονου Τάσου Κάπου που ξεκίνησε από ένα παραδοσιακό οικογενειακό παντοπωλείο στη Ζαχάρω της Ηλείας και έφτασε σήμερα να «τρέχει» ένα εκτεταμένο δικτύου 38 καταστημάτων, αποτελώντας τον μεγαλύτερο από πλευράς κύκλου εργασιών συνεργάτη της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, το δίκτυο καταστημάτων του κ. Κάπου θα αυξηθεί κατά τέσσερα καταστήματα, αγγίζοντας τα 42 σημεία πώλησης, ενώ οι εταιρείες που διαχειρίζεται πλησιάζουν σωρευτικά έναν κύκλο εργασιών της τάξης των 55-60 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος απασχολεί σήμερα σχεδόν 600 εργαζόμενους.

Πώς ξεκίνησαν όλα…

Η επιχειρηματική διαδρομή του κ. Κάπου ξεκίνησε ανάμεσα στα ράφια ενός παραδοσιακού καταστήματος. «Έχω γεννηθεί μπακάλης», αποκαλύπτει ο ίδιος, αναφερόμενος στην επιχείρηση «Κάπος Βασίλειος» που λειτουργούσε ο πατέρας του στη Ζαχάρω από το 1967. Όπως, δε, εξήγησε, στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους στην Ηλεία, η πορεία του δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε ανέφελη.

Το 2011 ο νεαρός τότε επιχειρηματίας βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Είτε να κλείσει το κατάστημα, μετά την απώλεια του πατέρα του, είτε να το αλλάξει πλήρως. Στον δρόμο του βρέθηκε μπροστά στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Το πρώτο κατάστημα στη Ζαχάρω, το οποίο παραμένει ακόμη και σήμερα το πιο δυνατό από πλευράς πωλήσεων, άνοιξε τις πύλες του σαν ΑΒ Βασιλόπουλος στις 21 Ιουνίου 2012.

Η πορεία ανάπτυξης

Η πορεία ανάπτυξης από τότε ήταν διαρκής. Μετά τη Ζαχάρω το 2012, ήρθε η Κρέστενα το 2014 και το Αιτωλικό το 2016. Το 2018 σήμανε την κάθοδο στην Αθήνα, με το πρώτο κατάστημα στο Παγκράτι. Σήμερα, το δίκτυο του Τάσου Κάπου περιλαμβάνει περίπου 20 μεγάλα σούπερ μάρκετ και 20 καταστήματα Shop & Go, τα μισά στην Αθήνα και τα άλλα μισά σε πόλεις της επαρχίας.

Τα καταστήματα βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, καθώς και σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπως Ζωγράφου, Παγκράτι, Άγιος Δημήτριος, Καλλιθέα και Κερατσίνι. Πρόσφατα επεκτάθηκε στην Άμφισσα, αναλαμβάνοντας ένα κατάστημα που προηγουμένως λειτουργούσε ως εταιρικό.

Ο κ. Κάπος έχει αναλάβει και τη διαχείριση των καταστημάτων της αλυσίδας Τερζής στον Πύργο, τα οποία εξαγόρασε το 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το νέο μοντέλο στην επαρχία και το «πείραμα»

Παράλληλα, από τις αρχές του τρέχοντος έτους διαχειρίζεται και το μεγάλο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος στον Πύργο. Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα μέχρι πρότινος εταιρικό κατάστημα σε ιδιόκτητο ακίνητο που πλέον λειτουργεί ως «πείραμα» για την επαρχία.

Αν και αρχικά ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο κατάστημα, όταν πέρασε στην διαχείριση του κ. Κάπου μειώθηκε από τα 2000 τ.μ. σε κάτω από τα 1.000 τ.μ. για να καταστεί πιο αποδοτικό και πιο ευέλικτο. Το κατάστημα αυτό δεν είναι απλώς ένα σούπερ μάρκετ. Διαθέτει βενζινάδικο, ενώ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ένα μικρό εμπορικό κέντρο, ενσωματώνοντας και άλλα καταστήματα και επιχειρήσεις.

Το εν λόγω εγχείρημα θα αποτελέσει «πείραμα» για το μοντέλο λειτουργίας του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην επαρχία.