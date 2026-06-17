ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδύσεις 5 δισ. με αιχμή τις Παραχωρήσεις - Πώς προχωρούν μεγάλα projects

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ προωθεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τι συμβαίνει με IRC, Καστέλι, Ε 65, κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα έργα στη Ρουμανία, το δημογραφικό, η ΕΥΔΑΠ, τα οδικά στο Λεκανοπέδιο.

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ προωθεί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος, μάλιστα, μόνο τους τελευταίους 18 μήνες έχει διαθέσει περίπου 5,5 δισ. ευρώ για την απόκτηση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού μέσα από σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προσφέροντας σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Ενώ, έχει καταβάλει ένα ποσό της τάξεως λίγο λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο σε διάφορα άλλου είδους εισφορές, φόρους κλπ..

Σύμφωνα δε, με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση, η συνεισφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ΑΕΠ το 2025 ανήλθε σε 4,9 δισ. ευρώ, ενώ η συμβολή της στα δημόσια έσοδα διαμορφώθηκε σε 340 εκατ. ευρώ, με τη συνδρομή του ομίλου στην απασχόληση να «αποτυπώνεται» σε πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ετήσια γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χτες, στο υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό (IRC) ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, ο αυτοκινητόδρομος Ε 65, το βόρειο τμήμα του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και παραδοθεί εντός Ιουλίου (εκτός απροόπτου).

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να συμμετάσχει σε όλα τα νέα έργα και τις παραχωρήσεις που θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, όπως είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και η αποσυμφόρηση του Κηφισού και παράλληλα υπό εξέταση βρίσκεται από τα στελέχη του και η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό.

Η μετάβαση σε όμιλο υποδομών

Όπως και χτες αναφέραμε, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης περιέγραψε το 2025 ως τη χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε η μετάβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από έναν κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο σε όμιλο υποδομών. Επεσήμανε ότι ο όμιλος παράγει πλέον σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω της συμμετοχής του στις μεγαλύτερες παραχωρήσεις της χώρας, εξέλιξη που απέδωσε στη διαχρονική στρατηγική επιλογή του ομίλου να επενδύει στις υποδομές. «Χαρακτηριστικό μας είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επιλέγουμε να μην αυξάνουμε αλόγιστα το μέρισμα, αλλά να επενδύουμε. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε, δημιουργούμε αξία», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, τα κεφάλαια που εισέπραξε ο όμιλος από την πώληση της Τέρνα Ενεργειακή κατευθύνθηκαν σε νέες επενδύσεις και ήδη έχουν αποδώσει για τους μετόχους, ενώ εκτίμησε ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν και τα επόμενα χρόνια.

Η Εγνατία Οδός και ο ΒΟΑΚ

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Εγνατία Οδό, υποστηρίζοντας ότι ο όμιλος παρέλαβε τον αυτοκινητόδρομο σε «άθλια κατάσταση» και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακατασκευής του, ώστε να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για τη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), σημείωσε ότι το έργο έχει πλέον εισέλθει στη φάση κατασκευής και εξέφρασε την ελπίδα να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς.

Ο κόμβος Μεταμόρφωσης

Όπως αναφέρθηκε, το επόμενο διάστημα στο μεταξύ θα ξεκινήσει από τον Όμιλο η τροποποίηση του κόμβου της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό μια παρέμβαση που, αν και περιορισμένου προϋπολογισμού (περί τα 2,5 εκατ.) εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού σε αυτό το σημείο του αυτοκινητοδρόμου. Θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Το θέμα ανέδειξε χτες το insider.gr.

Τα μεγάλα οδικά έργα Αττικής

Κατά τον κ. Περιστέρη είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσουν και οι αποκαλούμενες επεκτάσεις της Αττικής Οδού με βασικότερη τη σήραγγα της Ηλιουπόλεως καθώς και ο νέος αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Οινόφυτα ώστε να περιοριστεί η κίνηση στον Κηφισό. Ωστόσο, όπως είπε, το μόνο που δείχνει μια σχετική κινητικότητα είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, σύμφωνα με τον οποίο τα προαναφερόμενα έργα «δεν βρίσκονται στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών», αλλά, «έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία», ενώ άφησε να διαφανεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εξεύρεσή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.

Ειδικότερα, όπως είπε ο κ. Περιστέρης, «το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι σοβαρότατο. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και κάποια νέα έργα. Νομίζω η Πολιτεία, παρόλο που ξέρει το πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό και βέβαια η ταλαιπωρία των χρηστών είναι καθημερινή και γνωστή, ήδη ανακοίνωσε, δι’ επισήμων δηλώσεων τόσο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης όσο και του Υπουργού Υποδομών, ότι σκέπτεται να προχωρήσει σε αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό που ανακοινώθηκε -και το οποίο εμείς γνωρίζουμε, βέβαια- είναι ότι θα προχωρήσει η κατασκευή ενός τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στον Κηφισό. Επίσης, βάζουμε σοβαρά στο τραπέζι τη μελέτη τόσο των λεγόμενων επεκτάσεων της Αττικής Οδού -που δεν είναι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, είναι νέα έργα της Αττικής, όπως είναι η σήραγγα της Ηλιούπολης, η εξασφάλιση ελεύθερης ροής στη Βουλιαγμένης- όλα αυτά τα έργα είναι αλληλένδετα και συμπληρωματικά, όπως και την παράκαμψη του Λεκανοπεδίου για τη διαμπερή κυκλοφορία μέσω μιας αρτηρίας που, όπως είπατε, είναι η αρτηρία Ελευσίνα – Οινόφυτα».

Για να συμπληρώσει: «ο χρόνος υλοποίησης δεν έχει προσδιοριστεί. Πάντως, είναι έργα απαραίτητα. Νομίζω ο χρόνος υλοποίησης του πρώτου εκ των τριών έχει προσδιοριστεί, διότι υπάρχει ανάδοχος και θα ξεκινήσει σχεδόν αμέσως· δηλαδή ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Όσον αφορά τη διαδικασία των προτύπων, δεν έχει γίνει κάτι, τουλάχιστον που να ξέρουμε εμείς και να έχουμε συζητήσει, δηλαδή για τη διαδικασία των προτύπων προτάσεων, όπως προβλέπεται και όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία».

Το αεροδρόμιο Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα ολοκληρωθεί κατασκευαστικά μέχρι το τέλος του 2026 όμως δεν θα λειτουργήσει πριν το 2028 λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια των απαραίτητων βοηθημάτων αεροναυτιλίας. «Εμείς προγραμματίζουμε μέχρι το τέλος του 2026 να έχει τελειώσει κατασκευαστικά το αεροδρόμιο. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, παρόλο που είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Θα ήταν απαραίτητο να λειτουργήσει για να βελτιώσει και να ελαφρύνει την πολύ δύσκολη κατάσταση του «Καζαντζάκης». Για να λειτουργήσει, πρέπει να μπουν και όλα τα άλλα αεροναυτιλιακά βοηθήματα, τα οποία είναι ευθύνη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τα οποία, δυστυχώς, έχουν καθυστέρηση. Συνεπώς, από ό,τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι το αεροδρόμιο θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά το 2028, κατά τα λεγόμενά της», σημείωσε ο κ. Περιστέρης.

Τι γίνεται με το IRC

Αναφορικά με το IRC Ελληνικού και σε σχέση με πιθανές νομικές εμπλοκές, ο επικεφαλής του ομίλου σημείωσε ότι «εμείς γνωρίζουμε ότι όλες οι διαδικασίες, οι περιβαλλοντικές μελέτες και η χωροθέτηση που έχουν εγκριθεί από την αρχή έναρξης της μεγάλης αυτής επένδυσης, έχουν τηρηθεί και στο δικό μας τμήμα, το οποίο είναι υποσύνολο της όλης επένδυσης. Δεν νομίζουμε -το έχουμε ελέγξει- δεν πιστεύουμε ότι έχει παραβιαστεί κάποια διάταξη, κάποια άδεια ή κάποια περιβαλλοντική λεπτομέρεια. Κατά τον έλεγχο που έχει γίνει -γιατί κάναμε επανέλεγχο, βέβαια, μετά τη γνωστοποίηση της προσφυγής- διαπιστώσαμε ότι το έργο αναπτύσσεται κανονικά και απολύτως σύννομα. Τώρα τι θα αποφασίσει το δικαστήριο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι στην κρίση του δικαστηρίου και ο χρόνος και το είδος της απόφασης. Πάντως εμείς δεν έχουμε επισημάνει κάποια παρέκκλιση από τα νόμιμα».

Τα έργα στη Ρουμανία

Σχετικά με τα έργα που έχει αναλάβει ο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Ρουμανία ο επικεφαλής του Ομίλου σημείωσε πως στη γειτονική χώρα υπάρχουν προκλήσεις στην οικονομία όμως οι συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ελληνικός όμιλος είναι συγχρηματοδοτούμενες και δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα.

«Στην εξωστρέφεια είμαστε προσεκτικοί, προχωράμε με μετρημένα βήματα, γιατί θέλει πολλή προσοχή. Είναι δίκοπο μαχαίρι» σημείωσε σχετικά ο επικεφαλής του Ομίλου. Πρόσθεσε πως ο Όμιλος δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια από το 2005, έχει αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή και έχει επεκταθεί στις ΗΠΑ στον τομέα των ΑΠΕ από το 2012 και συνεχίζει με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων μικρής προς το παρόν ισχύος. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε πως δεν υφίσταται καμιά ένδειξη για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ούτε έχουμε οριστικό τέλος των πολεμικών συγκρούσεων με επίκεντρο το Ιράν, συνεπώς, κατέληξε, «δεν έχουμε να πούμε κάτι σχετικό».

Η συμφωνία με ΜΟΗ

Όπως επίσης είπε δεν εξετάζεται επί του παρόντος νέα έκδοση ομολόγου ενώ αναφορικά με τη συμφωνία με την Motor Oil για τη δημιουργία κοινής εταιρείας στον τομέα Ηλεκτρισμού από θερμικές πηγές ενέργειας, εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μέσω της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της ΗΡΩΝ και της NGR, σημείωσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής της.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή & ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Απαντώντας σε ερώτηση που αφορά στην ανταλλαγή assets, σημείωσε ότι δεν υπάρχει θέμα ανταλλαγής. «Υπάρχει πρόβλεψη ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση -εξαρτάται για ποιο asset μιλάμε- να ξαναμπεί στο 50% συγκεκριμένων έργων. Αυτά δεν είναι τα απλά φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα. Είναι τα σύνθετα και δύσκολα έργα, σύνθετα τόσο κατασκευαστικά όσο και από πλευράς σύλληψης και ενεργειακής απόδοσης. Άρα δεν είναι θέμα ανταλλαγής, είναι το δικαίωμα ή η υποχρέωση, αναλόγως για ποιο asset μιλάμε, να ξαναμπεί στο 50%. Για το πρώτο εξ αυτών - επειδή υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διαχειριστούμε και είναι ongoing - το πρώτο εξ αυτών των έργων είναι το αντλησιοταμιευτικό της Αμφιλοχίας. Από πλευράς ανάγκης, πρέπει οπωσδήποτε να μη πηγαίνουν χαμένες οι μεγαβατώρες που θα μπορούσαν να παραχθούν πολύ φθηνά από ΑΠΕ. Δυστυχώς βλέπουμε ένα αυξανόμενο αριθμό ωρών όπου γίνονται περικοπές σε ΑΠΕ, διότι δεν μπορούν να απορροφηθούν. Για τους λόγους που έχουμε επισημάνει και λέμε με στεντόρεια φωνή εδώ και 15 χρόνια περίπου, που είναι τα δίκτυα και η αποθήκευση», είπε ο κ. Περιστέρης.

Η επενδυτική βαθμίδα

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είμαστε η μόνη ελληνική εταιρεία η οποία απέκτησε επενδυτική βαθμίδα πρόσφατα. Αυτό ήταν προϊόν και αποτέλεσμα όλης αυτής της μακράς διαδικασίας που περιγράψαμε στην αρχή της συνέλευσης: μετασχηματισμού σε έναν όμιλο με πολύ προβλέψιμες και μακροχρόνιες ταμειακές ροές, σε μια άριστη χρηματοοικονομική θέση, με πολύ ασφαλείς επενδύσεις. Και η απόκτηση αυτής της επενδυτικής βαθμίδας δεν έγινε μόνο από μια εταιρεία, έγινε από δύο κορυφαίες εταιρείες του κόσμου: τη Moody’s και την S&P. Είμαστε στις αγορές των ομολόγων από το 2008 με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι αγορές υποδέχονται με καλό τρόπο τις εκδόσεις μας, με τελευταίο ρεκόρ την εγγραφή 15.000 ιδιωτών επενδυτών, πέραν των θεσμικών».

Η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ

Όσον αφορά την ΕΥΔΑΠ, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε ότι «εμείς προφανώς δεν συμμετέχουμε στη διοίκηση, ούτε ήταν αυτοσκοπός. Η συμμετοχή μας έχει χαρακτήρα στρατηγικό, επενδυτικό και, στο βαθμό που είναι δυνατόν, αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε για τη βελτίωση της κατάστασης. Δεν έχουμε τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ».

Συγχώνευση ΗΡΩΝ-nrg

«Συγχωνεύσεις τέτοιου είδους δεν είναι πάρα πολύ σύντομες, διότι απαιτούν διαδικασίες, και όχι μόνο διοικητικές διαδικασίες, αλλά και οργανωτικές. Προχωράει, προχωράει αυτό κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί. Η ορατότητα είναι στους επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί και η νομική και η φορολογική συνένωση σε ένα ΑΦΜ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Προς το παρόν εξελίσσεται κανονικά», αναφέρθηκε, επίσης, χτες στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι ιδέες για το δημογραφικό

Σε σχέση με το δημογραφικό, όπως αναφέρθηκε ότι «έχουν περάσει διάφορες ιδέες και σκέψεις σε εσωτερικές συσκέψεις της εταιρείας. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε τώρα, δυστυχώς όμως πρέπει να πούμε κάτι γενικότερο: ότι η μείωση των γεννήσεων και η επιδείνωση του δημογραφικού είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ασχέτως των κινήτρων που δίνονται ή δεν δίνονται από διάφορες χώρες και σε διάφορες ηπείρους. Δεν το έχει λύσει καμία χώρα. Δυστυχώς ακόμα και η Ινδία, που αλλάζει θέση με την Κίνα και δεν είχε πολιτική του ενός παιδιού μέχρι τώρα, προβλέπεται ότι θα δει τον πληθυσμό της και τις γεννήσεις να μειώνονται αρκετά τα επόμενα χρόνια. Στην Ινδία, επαναλαμβάνω, άρα θα πέσει κάτω από το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, που είναι το μίνιμουμ για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός. Επίσης στην Αφρική, όπου υπήρχε, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλη γεννητικότητα, θα συνεχίσει να αυξάνει ο πληθυσμός, αλλά με πολύ, πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα.

Βεβαίως θα είναι καλοδεχούμενο, προφανώς, οποιοδήποτε βοήθημα σε εργαζόμενους για το τρίτο ή τέταρτο παιδί και αναλόγως την κλιμάκωση· και για αυτό το βοήθημα, επαναλαμβάνω, έχουν περάσει διάφορες σκέψεις και ιδέες μέσα στην εταιρεία. Δεν έχουμε πάρει ακόμα καμία απόφαση, αλλά γενικώς το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε επίπεδο πλανήτη. Βοηθάει εξειδικευμένα, όμως σε μια χώρα όπως την Ελλάδα δεν βοηθάει καθόλου. Επαναλαμβάνω όμως, οποιαδήποτε πολιτική ενίσχυσης έχει εφαρμοστεί σε χώρες του δυτικού κόσμου, δεν είχε και δεν έχει απολύτως, δυστυχώς, κανένα αποτέλεσμα, για διάφορες κοινωνικές αιτίες που δεν είναι του παρόντος».