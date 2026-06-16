Κυκλοφοριακό: Τι «παίζει» με τον περίφημο Κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό

Βήματα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας παρέμβασης που εκτιμάται θα δώσει «ανάσες» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Οι κινήσεις του υπ. Υποδομών, οι μελέτες, η διπλή έξοδος και η αναμονή για τελικό σχεδιασμό και κοστολόγιο. Τι προβλέπεται να κατασκευάσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κυβερνητική εντολή.

Κινητικότητα φαίνεται να υπάρχει σε σχέση με την υλοποίηση μιας παρέμβασης που με περιορισμένη όχληση για τους οδηγούς, αναμένεται να αποτελέσει ένα έργο σημαντικής αποτελεσματικότητας ως προς την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε σημεία του Λεκανοπεδίου. Ο λόγος για την κατασκευή του περίφημου κόμβου Μεταμόρφωσης, στη ζώνη και στα όρια της σύμβασης παραχώρησης της «Νέας Αττικής Οδού» (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), όπου προγραμματίζονται παρεμβάσεις όπως από πέρυσι το καλοκαίρι αλλά και αργότερα, όπως είχε αναδείξει το insider.gr. Πρόκειται για μία από τις οδικές παρεμβάσεις, μαζί π.χ. με έργα Μετρό κ.α., που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση ως μέρος της λύσης που μπορεί να δώσει «ανάσες» στην «μποτιλιαρισμένη» Αττική.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση.

Με το «πράσινο φως» από το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει δράση για την αποσυμφόρηση του κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Το έργο θα ανατεθεί στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις και το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ δεν προβλέπονταν άνοδος τιμών στα διόδια. Παλιότερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Δήμας, είχε αναφέρει ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, ωστόσο, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις και εξελίξεις για να επιβεβαιωθεί (ή όχι) αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ηδη, εξάλλου, έχει περάσει σχεδόν το «μισό» 2026 και δεν έχουν μπει μπουλντόζες, ενώ η διαδικασία σχεδόν «τρέχει» εδώ και περίπου ένα έτος.

Πάντως, σε παλιότερη ενημέρωση του υπουργείου Υποδομών, είχε ειπωθεί ότι είναι ένα έργο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες (απαλλοτριώσεις, περιβαλλοντικά κ.α.) και μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σε λίγους μήνες.

«Κινεί νήματα» του υπουργείο, αναμονή για τελικό σχεδιασμό, κόστος, timing

Χτες, στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε έγγραφο που σχετίζεται με «εσωτερική ανάθεση» καθηκόντων (στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συντήρησης & Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης σε θέματα Μελέτης και Κατασκευής κατά την Περίοδο Παραχώρησης) από το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών αλλά και την «Αποδοχή Αξιολόγησης Τροποποίησης κατ’ άρθρο 34.1.5, της Πρότασης Τροποποίησης με Πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 34.1.4 της Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, και χορήγηση Εντολής Εκτέλεσης του έργου «Μελέτη και Τροποποίηση Κατασκευής στον Α/Κ Μεταμόρφωσης» για την κυκλοφοριακή του αναβάθμιση. Υπενθυμίζεται ότι στις 23.09.2025 το υπουργείο ζήτησε από τον Παραχωρησιούχο «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε.» την εξέταση προτάσεων – λύσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους κλάδους εξόδου από Μαρκόπουλο και από Ελευσίνα προς Λαμία του ΑΚ Μεταμόρφωσης, λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων. Όπως, μεταξύ άλλων, προκύπτει, ακολούθησαν ενέργειες τόσο από το δημόσιο όσο και από τον παραχωρησιούχο όπως και ανταλλαγή εγγράφων, που οδήγησαν σε εφαρμογή τροποποιήσεων που αφορούν «στην αποκατάσταση των δυσμενών κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στους κλάδους εξόδου από Μαρκόπουλο προς Λαμία και από Ελευσίνα προς Λαμία στον Α/Κ Μεταμόρφωσης, λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων σε αυτούς, και εν γένει στην εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Νέα Αττική Οδός». Πρόκειται για σημειακές εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης του οδικού έργου (τεχνικής και λειτουργικής φύσεως) που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το υπουργείο, με απόφαση του Χρ. Δήμα, ενέκρινε, επίσης, «την έκδοση της παρούσας Εντολής Τροποποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34.1.8 της Σύμβασης Παραχώρησης, που αφορά στην εκτέλεση Συμπληρωματικών Έργων και συγκεκριμένα στη Μελέτη και Τροποποίηση της Κατασκευής στον Α/Κ Μεταμόρφωσης, εκτιμώμενης αξίας 2.454.679,00 € (προ Φ.Π.Α.) συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού για τον έλεγχο και έγκριση των μελετών». Επίσης, έδωσε «πράσινο φως» για «την ανάληψη από το Δημόσιο των δαπανών για τις πρόσθετες Κεφαλαιουχικές Δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών Έργων για τη Μελέτη και Τροποποίηση της Κατασκευής στον Α/Κ Μεταμόρφωσης, όπως αυτές θα καθοριστούν με ακρίβεια μετά την εκπόνηση και έγκριση των αντίστοιχων οριστικών μελετών. Το πρόγραμμα πληρωμών για την καταβολή των πρόσθετων Κεφαλαιουχικών Δαπανών, καθώς και η πιστοποίηση επίτευξης των σχετικών οροσήμων ολοκλήρωσης των Συμπληρωματικών Έργων θα συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου». Να αναφέρουμε ότι παλιότερα είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για κόστος περί τα 10 εκατ., ωστόσο, μένει να φανεί σε ποιος ύψος θα «κλειδώσει» το ποσό. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη και για την τυχόν πρόσθετη αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Το γενικό πλάνο

Για να θυμίσουμε τις επικείμενες αλλαγές στην Αττική Οδό, τουλάχιστον με τα παλιότερα δεδομένα, ως γνωστόν, οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, ερχόμενοι από 2 κλάδους, από Ελευσίνα και Αεροδρόμιο, αναγκάζονται να ενωθούν σε μία λωρίδα, που φέρνει μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα διαμορφωθούν δύο ξεχωριστές έξοδοι, με απόσταση περίπου 150 μέτρων μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις δεν θα περνούν από το ίδιο σημείο. Εφόσον το σχέδιο αποδώσει, θα αυξηθεί η χωρητικότητα και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο θα βελτιωθεί κατά περίπου 50%. Για την ώρα, δεν εξετάζεται η αύξηση λωρίδων σε άλλα σημεία του οδικού άξονα.