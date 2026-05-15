Τράπεζες: Στήριξαν τα επιτοκιακά έσοδα με αγορές ομολόγων 8,2 δισ. ευρώ

Το περιβάλλον υψηλών αποδόσεων στις αγορές κρατικού χρέους έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι ελληνικές τράπεζες, ενισχύοντας επιθετικά κατά το πρώτο τρίμηνο τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους, «κλειδώνοντας» έτσι υψηλότερα κουπόνια και θωρακίζοντας - ενισχύοντας τα επιτοκιακά έσοδα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, οι τρεις συστημικές τράπεζες προχώρησαν σε διόγκωση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου, κατά 8,2 δισ. ευρώ σωρευτικά, «ψηλώνοντας» παράλληλα το μέσο yield.

Η Eurobank ενίσχυσε τη θέση της σε ομόλογα και έντοκα κατά 3,2 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 28,2 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026, πιάνοντας ήδη τον στόχο που είχε θέσει η διοίκηση για φέτος, κοντά στα 28 δισ. ευρώ. Από την αναδιαμόρφωση της ποσόστωσης του μείγματος, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται σε τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, που καταλαμβάνουν το 36% πλέον του συνόλου (έναντι 31% στο τέλη του 2025). Το 80% του χαρτοφυλακίου τίτλων διακρατείται έως τη λήξη, στοιχείο που αναδεικνύει τον δομικό ρόλο στη στήριξη των επιτοκιακών εσόδων.

Ενδεικτικό της συμβολής του χαρτοφυλακίου τίτλων είναι το γεγονός ότι τα ομόλογα αποτέλεσαν τον βασικότερο μοχλό ενίσχυσης των επιτοκιακών εσόδων της Eurobank κατά το πρώτο τρίμηνο, συνεισφέροντας 19 εκατ. ευρώ στην τριμηνιαία μεταβολή τους, υψηλότερα ακόμη και από την ανατιμολόγηση δανείων και τον όγκο χορηγήσεων.

Σε σημαντική ενίσχυση θέσης προχώρησε και η Εθνική Τράπεζα, ήτοι κατά 2,8 δισ. ευρώ, με τα ευρωπαϊκά ομόλογα να καλύπτουν εξ ολοκλήρου την αύξηση, με ήπια μείωση λόγω λήξεων σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα. Το 78,9% του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι διακράτησης ως τη λήξη, με μόλις 1,6% αυτού να καλύπτει δραστηριότητες trading. Η κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική για τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς από τα 11 εκατ. ευρώ τριμηνιαία, τα 8 εκατ. ευρώ ήρθαν από τους τόκους ομολόγων και άλλων χρεογράφων.

Στην Πειραιώς, η στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου τίτλων οδήγησε σε πρόσθετα επιτοκιακά έσοδα 8 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, με τα έσοδα της κατηγορίας να διαμορφώνονται στα 143 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 29,7% του συνόλου. Διπλό «μπόνους» για την τράπεζα η αύξηση του συνολικού fixed income portfolio στα 20,4 δισ. ευρώ από 19,1 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με τη απόδοση αυτού να «ψηλώνει» στο 3,1% από 3% προηγουμένως.

Αντίστοιχα με τις υπόλοιπες τράπεζες, η μεγαλύτερη αύξηση τοποθετήσεων καταγράφηκε σε ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους, σε μια περίοδο αυξημένης εκδοτικής δραστηριότητας στις αγορές της Ευρωζώνης, έναντι της πιο ρηχής Ελλάδας.