HELLENiQ ENERGY: Το γεωπολιτικό crash test και η μάχη για diesel, jet fuel και ρεύμα

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA 293 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με στήριγμα τη διύλιση, την εμπορία και την πλήρη ενσωμάτωση της Enerwave.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει με τον πιο έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αλλάζει τις ισορροπίες για τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της περιοχής. Μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας μεταβλητότητας στις τιμές πετρελαίου, πίεσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, η HELLENiQ ENERGY επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ισχυρή παραδοσιακή βάση της διύλισης και στον στρατηγικό μετασχηματισμό προς ένα πιο καθετοποιημένο ενεργειακό μοντέλο, με έμφαση στην ηλεκτρική ενέργεια, τις ΑΠΕ, το φυσικό αέριο και τις νέες ενεργειακές υποδομές.

Τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του 2026, που δημοσιεύθηκαν χθες, αποτυπώνουν ουσιαστικά αυτή τη μετάβαση. Ο όμιλος ανακοίνωσε συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ύψους 293 εκατ. ευρώ και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 140 εκατ. ευρώ, με βασικούς μοχλούς τη διύλιση, την εμπορία και την πλήρη ενσωμάτωση της Enerwave.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται περισσότερο στο πώς επιχειρεί να τοποθετηθεί στρατηγικά για την επόμενη ημέρα της αγοράς ενέργειας. Η διοίκηση δίνει πλέον σαφές βάρος στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διαφοροποίηση προμηθειών, στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος και στη δημιουργία ενός δεύτερου ισχυρού πυλώνα γύρω από την ηλεκτρική ενέργεια.

Η διύλιση και η ασφάλεια εφοδιασμού

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ λειτούργησε ως ένα πραγματικό stress test για την διεθνή αγορά καυσίμων. Η εταιρεία επεσήμανε ότι αντικατέστησε άμεσα ποσότητες αργού που διέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο, αξιοποιώντας τόσο το διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας όσο και την ευελιξία των μονάδων της. Τα διυλιστήρια του ομίλου διαθέτουν διασφαλισμένο εφοδιασμό αργού για όλο το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα αποθέματα υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας των 90 ημερών. Παράλληλα, η παραγωγή προσαρμόζεται καθημερινά ώστε να αυξάνεται η παραγωγή ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, προϊόντων που βρίσκονται σε έλλειψη πανευρωπαϊκά λόγω της κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας άλλωστε, ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας παρέμεινε η βασική πηγή κερδοφορίας, με συγκρίσιμα EBITDA 220 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Τα διεθνή περιθώρια διύλισης ενισχύθηκαν σημαντικά, με το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων του ομίλου να διαμορφώνεται στα 11,4 δολάρια ανά βαρέλι έναντι 5,1 δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, το shutdown στο διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και πλέον η μονάδα λειτουργεί πλήρως, μετά από παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της διαθεσιμότητας και του μεικτού περιθωρίου διύλισης. Η ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας reformer και η πρώτη φάση των έργων στη μονάδα αργού αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια οφέλη 20 έως 25 εκατ. ευρώ από το 2027.

Η εταιρεία επιχειρεί ταυτόχρονα να αναδείξει και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Τα τρία διυλιστήρια του ομίλου, με συνολική δυναμικότητα 16 εκατ. τόνων, καλύπτουν περίπου το 60% της ελληνικής αγοράς, ενώ περίπου το μισό της παραγωγής κατευθύνεται σε εξαγωγές προς τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Από την διύλιση στον ηλεκτρισμό και τις νέες επενδύσεις

Παρά τη σημασία της διύλισης, η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο. Η διοίκηση περιγράφει πλέον την ηλεκτρική ενέργεια ως τον δεύτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ομίλου, με στόχο τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης πλατφόρμας που θα συνδέει ΑΠΕ, φυσικό αέριο και λιανική ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλήρης ενσωμάτωση της Enerwave θεωρείται κομβικό βήμα. Η νέα πλατφόρμα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου συνεισέφερε 38 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμα EBITDA το πρώτο τρίμηνο, ενώ η εταιρεία προχωρά ήδη σε αναδιαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής της Enerwave, με στόχο την αύξηση του μεριδίου στη λιανική αγορά και τη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να «τρέχει» τον στόχο για 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέσα στην επόμενη τριετία. Ήδη ο όμιλος διαθέτει παρουσία σε πέντε χώρες, ενώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο τέθηκαν σε λειτουργία 58 MW φωτοβολταϊκών στη νότια Ρουμανία από συνολικό project 211 MW. Παράλληλα, προχωρούν έργα αποθήκευσης 100 MW / 200 MWh στη Θεσσαλονίκη, νέο αιολικό πάρκο 93 MW στη Ρουμανία και επιπλέον έργα 250 MW στην Ελλάδα και 309 MW υβριδικών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα των υδρογονανθράκων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπογράφηκαν, από κοινού με τη Chevron, συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές, ενώ στο Block 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο προωθείται η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση για το 2027, μέσω της συνεργασίας με την ExxonMobil και την Energean.

Την ίδια στιγμή, η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων ενίσχυσε την παρουσία του ομίλου στα Βαλκάνια και τη δυνατότητα τροφοδοσίας γειτονικών αγορών, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν αυξημένες. Οι συνολικές επενδύσεις του πρώτου τριμήνου ανήλθαν στα 186 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν κυρίως στις εργασίες αναβάθμισης του Ασπροπύργου και στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε ότι ο επόμενος κύκλος ανάπτυξης του ομίλου προσαρμόζεται πλέον με βάση τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, με βασικό στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού, τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και τη συνέχιση των αναπτυξιακών επενδύσεων σε ένα περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.