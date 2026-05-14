Revolut: Εξετάζει τη δημιουργία μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής σε Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Revolut σχεδιάζει να ιδρύσει μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει έσοδα από εύπορους ιδιώτες, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Λονδίνο θα μπορούσε να ξεκινήσει τη λειτουργία μιας μονάδας ιδιωτικής τραπεζικής ήδη από αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε το άτομο αυτό, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί. Η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει ως κατώτατο όριο τα 500.000 λίρες (577,392.50 ευρώ).

«Τα σχέδια βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και οι λεπτομέρειες καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξουν», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Η ιδιωτική τραπεζική είναι ένας τομέας που διερευνούμε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας για την επέκταση και την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων μας», ανέφερε η Revolut σε δήλωσή της. «Δεν έχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες να κοινοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο».

Η Revolut έλαβε πρόσφατα έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να προσφέρει πιο σύνθετα επενδυτικά προϊόντα στους πελάτες της. Η εταιρεία fintech επιδιώκει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, όπως και πολλές άλλες τράπεζες, και αναζητά να προσλάβει αρκετούς ιδιωτικούς τραπεζίτες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Αν και η διαχείριση περιουσίας μπορεί να αποτελέσει σταθερή πηγή εσόδων από προμήθειες, η αγορά έχει αντιμετωπίσει μια τάση συγκέντρωσης τα τελευταία χρόνια, καθώς οι διαχειριστές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό.