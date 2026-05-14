Ιράκ: Ορκίστηκε ο νέος πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαΐντι

Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ Άλι αλ Ζαΐντι, ορκίστηκε σήμερα, αλλά με ημιτελή την κυβέρνησή του, αφού το κοινοβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια συμφωνία για τη στελέχωση κρίσιμων υπουργείων, όπως αυτά των Εσωτερικών και της Άμυνας.

Ο Μπασίμ Μοχάμεντ θα αναλάβει νέος υπουργός Πετρελαίου, ενώ ο Φουάντ Χουσέιν παραμένει υπουργός Εξωτερικών στη νέα κυβέρνηση, όπως ανέφεραν βουλευτές στο πρακτορείο Reuters.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε μόνο 14 από τους υπουργούς που πρότεινε ο Ζαΐντι.

Ο νέος πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις, όπως τον αφοπλισμό πολιτοφυλακών που στηρίζονται από το Ιράν και την καταπολέμηση της ενδημικής διαφθοράς ενώ θα πρέπει να τηρήσει και τις ισορροπίες στις σχέσεις της Βαγδάτης με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

