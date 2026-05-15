Trastor (ΑΜΚ): Ισχυρό διεθνές επενδυτικό σήμα - Πόσα «έβαλαν» ξένοι και Πειραιώς

Στην ΑΜΚ συμμετείχαν 14 επενδυτικοί φορείς από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία. Ποσό 90 εκατ. έβαλε τελικά ο βασικός μέτοχος, πάνω από το 85% των προσφορών ήρθε από το διεθνές βιβλίο. Προσφέρθηκαν 245 εκατ. με κάλυψη 1,6 φορές. Τα επενδυτικά βήματα. Στο 16% το free float.

Ισχυρή ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ, ύψους 150 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας όσα γράφαμε χτες αλλά και προ ημερών για πετυχημένη διαδικασία με «φόντο» και την προσέλκυση διεθνών χαρτοφυλακίων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, συμμετείχαν 14 επενδυτικοί φορείς από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ιταλία, εξέλιξη που δίνει στην ελληνική ΑΕΕΑΠ τη δυνατότητα να χτίσει σχέσεις με διεθνή κεφάλαια και να δημιουργήσει βάση για πιθανές επόμενες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων, οι οποίες υπάρχουν «στο πίσω μέρος του μυαλού» της διοίκησης της εισηγμένης.

Το ποσοστό της Πειραιώς θα υποχωρήσει στο 84%, άρα το free float θα είναι στο 16%, ενώ, δεν υπάρχει κάποιος μέτοχος με ποσοστό πάνω από 5% και αρκετοί δεν είχαν επενδύσει πιο πριν Ελλάδα ούτε στο εγχώριο real estate. Tα αμέσως επόμενα βήματα της Trastor θα είναι η αγορά από την Εθνική Ασφαλιστική των τριών ακινήτων αξίας 55 εκατ. ευρώ, κίνηση που θα ολοκληρωθεί πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν οι διαδικασίες γρήγορα και η στόχευση είναι να γίνουν οι επενδύσεις τους επόμενους 18 μήνες. Να σημειωθεί ότι η εισαγωγή των νέων μετοχών θα γίνει τη Δευτέρα.

Επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό

Ουσιαστικά, για να επιστρέψουμε στις πληροφορίες για την ΑΜΚ, την εικόνα της αύξησης καθόρισε το βιβλίο προσφορών που άνοιξε στο εξωτερικό, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των προσφορών, άνω του 85%, προήλθε από αυτό. Μέσω του ίδιου βιβλίου συμμετείχαν και ορισμένοι Έλληνες επενδυτές, μεταξύ των οποίων family offices, εφοπλιστές, ασφαλιστικές εταιρείες και retail, όπως και επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η εικόνα του βιβλίου προσφορών οδήγησε τελικά και στη διαμόρφωση της τιμής διάθεσης στο κατώτερο όριο, δηλαδή στο 1 ευρώ ανά μετοχή. Οι ξένοι επενδυτές προσέγγισαν την ελληνική ΑΕΕΑΠ με τη λογική του discount που καταγράφεται διεθνώς στις μετοχές εταιρειών real estate.

Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, αυτό φαίνεται ότι οδήγησε και σε σημαντικά υψηλότερη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην αύξηση, σε σχέση με το ελάχιστο ποσό των 50 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμμετοχή της κινήθηκε κοντά στα 90 εκατ. ευρώ, προκειμένου να περιοριστεί η απομείωση (dilution) της συμμετοχής της στην Trastor.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το ποσοστό του βασικού μετόχου εκτιμάται ότι διαμορφώνεται περίπου στο 84%, από 98,6% προηγουμένως, με το υπόλοιπο ποσοστό να κατανέμεται στη διασπορά, ώστε η Trastor να βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπει το Χρηματιστήριο για συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 5%. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της αύξησης αναμένονται σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ έχει λόγους να εμφανίζεται ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της διαδικασίας, καθώς συγκέντρωσε τα κεφάλαια που είχε θέσει ως στόχο, ενώ η αύξηση καλύφθηκε κατά 1,6 φορά. Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, θεωρητικά η εταιρεία θα μπορούσε να είχε αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων ακόμη και αποκλειστικά από ξένους επενδυτές. Συνολικά υπήρξαν προσφορές για 245 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης ενισχύει τον στόχο της Trastor για αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της στα 1,2 δισ. ευρώ σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, εφόσον η εταιρεία επιβεβαιώσει στην πράξη ότι μπορεί να υλοποιήσει και να διαχειριστεί το επενδυτικό της πλάνο, θα μπορούσε σε δεύτερο χρόνο να επιστρέψει στην αγορά για νέα κεφάλαια, έχοντας πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο σημαντικά ξένα και ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια.