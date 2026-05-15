Ελεύθεροι επαγγελματίες: Σαρωτικοί έλεγχοι σε όσους αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα - Στη «σέντρα» 690 φορολογούμενοι

«Φύλλο και φτερό» γίνονται τραπεζικές καταθέσεις, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο μέχρι και έξοδα για ταξίδια. Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν συμφωνούν με το τεκμήριο.

Ο ελεγκτικός κλοιός σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που αμφισβήτησαν το 2025 το τεκμαρτό εισόδημα. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει στη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν τοn φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την ολοκλήρωση τουλάχιστον 690 στοχευμένων ελέγχων μέσα στο 2026 σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και των προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε τιμολόγια, έσοδα και δαπάνες που θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα των myDATA για να επεκταθούν σε τραπεζικές καταθέσεις, κρυπτονομίσματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ακόμη και σε έξοδα για διακοπές και ταξίδια προσωπικά ή οικογενειακά σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι επαγγελματίες που θα ζητήσουν να ελεγχθούν γιατί δεν συμφωνούν με το φόρο που καλούνται να πληρώσουν φέτος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, θα πρέπει να δηλώσουν στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

Το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και συγκεκριμένα έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων αλλά και των μελών της οικογένειάς τους (της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών) τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα στο myBusinessSupport στην ενότητα «Εφαρμογές». Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στράτευση, εγκυμοσύνη, ασθένεια κ.λπ., ή ζητούν τον έλεγχο για να προσδιοριστεί το πραγματικό τους εισόδημα.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

Η ακτινογραφία της κινητής και ακίνητης περιουσίας

Στην πλατφόρμα θα πρέπει οι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν στοιχεία για:

ραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς) Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Αν μισθώνουν τραπεζική θυρίδα

Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές

Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

Διαθέσιμα μετρητά

Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα

Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό

Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες

Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων

Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ

Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή

Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου Να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.