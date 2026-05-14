Κοντά στα 100 δολάρια παρέμεινε το αργό

Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή ενέργειας παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι απώλειες στην προσφορά και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη μεταβλητότητα των τιμών.

Το brent, παραδόσεως Ιουλίου, για τον Ιούλιο ενισχύθηκε κατά 9 σεντς, κλείνοντας στα 105,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παραδόσεως Ιουνίου σημείωσε επίσης άνοδο 9 σεντς, στα 101,17 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, «οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να στηριχθεί η ελεύθερη ροή ενέργειας». Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, ο Σι Τζινπίνγκ ξεκαθάρισε επίσης την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε ενδιαφέρον για αγορές αμερικανικού πετρελαίου. Ωστόσο, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν καμία αναφορά ούτε στα Στενά του Ορμούζ ούτε σε πιθανές αγορές πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚ και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) δημοσίευσαν τις τελευταίες εκτιμήσεις τους για τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στην αγορά πετρελαίου.

Ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης το 2026, εκτιμώντας την πλέον σε περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 1,4 εκατ. βαρελιών προηγουμένως. Παράλληλα, η παραγωγή του καρτέλ μειώθηκε κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο και έχει υποχωρήσει συνολικά πάνω από 30% -ή κατά 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως- από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι αυτή αναμένεται να είναι η τελευταία που περιλαμβάνει στοιχεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου.

Από την πλευρά του, ο IEA προειδοποίησε ότι, περισσότερο από δέκα εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες προσφοράς από τα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό-ρεκόρ.