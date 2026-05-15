Κεφάλαιο κίνησης μέσω έντοκων δανείων προσφέρει στους υπαλλήλους του ο ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

Τα δάνεια προς του υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών οικονομικών αναγκών

Τη δυνατότητα χορήγησης έντοκων δανείων προς τους υπαλλήλους του προσφέρει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για το έτος 2026, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών οικονομικών αναγκών.

Η συνολική δαπάνη που προβλέπεται για φέτος, ανέρχεται σε 95.000 ευρώ και προβλέπει τον μακροπρόθεσμο δανεισμό εργαζομένων του Οργανισμού, με επιτόκιο που θα καθοριστεί από Κοινή Απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τα δάνεια του ΟΠΕΚΑ χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3586/2007.

Παρότι η σχετική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων δεν έχει ανοίξει ακόμη και δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό είναι περιορισμένο, η ταχύτητα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική κατανομή των κεφαλαίων.

Δάνεια από το ΜΤΠΥ

Υπενθυμίζεται πως δάνεια σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους χορηγεί και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει για αιτήσεις από τις 9 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα. Μόλις καλυφθεί το κονδύλι, η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα.

Τα δάνεια δίνονται για να καλύψουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μέτοχοι του ΜΤΠΥ, το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και αστυνομικοί που υπάγονται στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Προαιρετικά μπορούν να είναι μέτοχοι και υπάλληλοι δήμων.

Για να πάρει κάποιος το δάνειο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

να είναι μέτοχος του Ταμείου για πάνω από δύο χρόνια και να έχει συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.

να μην έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει τα 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες δεν μπορεί να κάνει αίτηση.

να διαθέτει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (εκτός κεντρικής διοίκησης).

Το ποσό που μπορεί να πάρει ο κάθε υπάλληλος συνδέεται με τον βασικό ακαθάριστο μισθό του. Μπορεί να ζητήσει δάνειο ίσο με έναν, δύο ή τρεις βασικούς μισθούς. Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 ίσες μηνιαίες δόσεις, που παρακρατούνται απευθείας από τον μισθό, ενώ το επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει οριστεί στο 7% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου για όσους το λάβουν μέσα σε αυτό το διάστημα.